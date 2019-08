Once detenidos tras llegar en patera a Ibiza

Once detenidos tras llegar en patera a Ibiza César Navarro

La Guardia Civil de Ibiza ha detenido hoy a once personas después de llegar en una patera a Ibiza. Cinco de ellas manifestaron ser menores de edad, pero tras las comprobaciones llevadas a cabo solo tres se han considerado Menas (acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados), según ha informado el director insular de la Administración del Estado en las Pitiusas, Enrique Sánchez. Aunque diversas fuentes han apuntado que los inmigrantes son de origen argelino, solo se ha confirmado la nacionalidad de uno de ellos, que es marroquí.

La patera ha sido avistada por la zona de Talamanca y finalmente interceptada en la zona comprendida entre Cap Martinet y Roca Llisa. Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Santa Eulària, han participado en el operativo de búsqueda de estos inmigrantes ilegales. En un primer momento se han arrestado a cinco personas, después otras tres y finalmente, al resto. Sin embargo, el dispositivo de búsqueda sigue activo, ya que no se descarta que en la embarcación viajasen más ocupantes aparte de los 11 detenidos.

Los detenidos deberán pasar a disposición judicial, mientras que los tres menores ingresarán en el Centro Padre Morey, al igual que los dos menas arribados en patera a Formentera el pasado domingo.



Dispositivo activo en Ibiza

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han señalado a este diario de que dos patrullas y un jefe de servicio de la Policía Local participan en la batida.

Esta es la segunda patera que llega a las Pitiusas en menos de una semana. El pasado domingo nueve hombres arribaron durante la noche del domingo a la playa de Migjorn, en Formentera, en una pequeña lancha de color azul de unos cuatro metros y medio de eslora con un motor Yamaha de 60 caballos de potencia. Uno de los detenidos fue interceptado el pasado lunes cuando se disponía a embarcar en un ferri en el puerto de Ibiza rumbo a la península.

La Guardia Civil puso a disposición de la Policía Nacional de Ibiza, competente en Extranjería, a los detenidos, y el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, en funciones de guardia, organizaron el traslado de los siete argelinos mayores de edad a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), desde donde serán repatriados. El resto, dos menores de edad, ingresaron en el Centro de Menores Padre Morey, en sa Coma, según informó entonces el director insular de la Administración del Estado en las Pitiusas, Enrique Sánchez.



50 personas arribadas en patera en diciembre de 2018

En diciembre del año pasado 50 argelinos llegaron en pateras a las costas de Ibiza. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios jurídicos de la isla se vieron sobrepasados por la situación. Además, no se pudo ordenar el traslado de todos ellos a un CIE porque no había plazas disponibles, de forma que a 18 de ellos se les entregó documentación provisional y se les dejó en libertad. Sin embargo, debido a la falta de recursos en la isla para personas en exclusión social no se les proporcionó ningún lugar donde pernoctar.

A raíz de este problema, Cruz Roja de Ibiza y Formentera advirtió entonces de que se debía hacer una "reflexión" sobre los recursos existentes en las Pitiusas para atender a personas como los 18 inmigrantes puestos en libertad tras su llegada en pateras.

"Que esto sirva para aprender y mejorar y constatar la necesidad de que se creen los recursos necesarios para la gente que se queda en una situación así", explicaron desde Cruz Roja, que también destacaron la necesidad de que se impulse la construcción del centro de es Gorg que podría dar cobertura a personas en circunstancias similares a la de los inmigrantes.