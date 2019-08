Armengol se niega a hacer ajustes por el bloqueo de los 180 millones

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se niega a pagar la factura por la incapacidad de Pedro Sánchez de formar Gobierno. Si el presidente en funciones no encuentra una fórmula para hacer llegar a Balears los 177 millones de la mejora de la financiación y de una mensualidad pendiente del IVA bloqueados por la prórroga de los presupuestos, Armengol rechaza tener que contabilizar esa deuda de Madrid como agujero en las cuentas del Govern. Y, mucho menos, a tener que hacer ajustes por un dinero que debe llegar a Balears.

Armengol se reunió ayer con Sánchez en el Consolat después del tradicional despacho del presidente con el Rey en Marivent. La cita sirvió para abordar la situación financiera del Govern, con un agujero que a día de hoy se debe en parte al bloqueo político en Madrid, con esos 177 millones pendientes que Sánchez ya avisó ayer en Palma que no llegarán mientras él no logre su investidura.

Ante ello, la presidenta fue muy clara: "No sería lógico hacer ajustes cuando es una deuda del Gobierno". "Hemos hablado de la deuda con estas islas, los 177 millones del IVA y las bestretes del sistema de financiación y le he pedido al presidente que busque fórmulas legales para que el bloqueo no siga afectando la vida de las comunidades", explicó la presidenta al concluir la reunión. "Si el Gobierno debe a las comunidades y no puede pagar porque está en funciones, lo que no es justo es que no podamos presupuestar los servicios que debemos dar a la ciudadanía", reivindicó Armengol.

"Es una deuda del Gobierno con todas las comunidades, no un agujero de este Govern", señaló la presidenta, que avisó que no planea hacer ajustes por estos 180 millones: "Este dinero va a llegar, no sé en qué mes, pero va a llegar".

En esta línea, ante el desajuste en las cuentas que supone el impago de estos 177 millones, Armengol planteó a Sánchez, entre esas "fórmulas", la modificación del límite de déficit de este año o contar como ingresos de las autonomías esos fondos pendientes. "Hay que ser realistas", defendió.



"Si hay Gobierno, exigiré el REB"



Más allá del pago de esta deuda por el bloqueo político, Armengol evitó garantizar que la parte fiscal del Régimen Especial (REB) pendiente esté en vigor en enero como se había prometido y lamentó que "ojalá pudiera decidir que hubiera Gobierno mañana", pero avisó que "si mañana hay Gobierno, pasado mañana exigiré que llegue".

Ante preguntas de los medios, la presidenta, que destacó la "alta coincidencia" entre el Govern y el Ejecutivo en temas como la ley de Cambio Climático o la de Residuos, quitó hierro a los avisos de inconstitucionalidad del Gobierno de Sánchez a estas leyes en Balears apuntando que "son cuestiones muy técnicas". "No podemos pedir a la Abogacía del Estado que no haga su trabajo", dijo, subrayando que "sólo ha habido un recurso".