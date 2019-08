Vuelta de los toros a Mallorca: dos posturas irreconciliables

A favor: Luis Germán Navío

Luis Germán Navío, banderillero y profesor en la Escuela Taurina, afirmó que es positivo que vuelvan las corridas de toros a Mallorca, después de dos años de ausencia. "Profesionalmente, podré volver a ejercer mi oficio después de ser coartado por el Govern, y personalmente me siento orgulloso de disfrutar de la cultura como mallorquín y español", declaró.

Aun así, aseguró que tanto el Govern como Cort "hacen lo que sea para que no se celebre este festejo, solo lo torpedean". Todavía faltan informes por presentarse, aunque "la secretaría del Coliseo balear me confirmó que todo está en regla, no hay ninguna pega". Así, "si se pueden hacer festivales de 'reggaeton', que es música satánica y pornográfica, una corrida de toros también".

En cuanto a la entrada de los menores al recinto, que la ley balear lo prohíbe, declaró que "es abominable que los pequeños no puedan ver a sus ídolos", pero afirmó que habrá fuertes medidas de seguridad, ya que "las multas pueden ser de cien mil euros por cada menor que asista".

Además, el banderillero pronosticó que habrá protestas antitaurinas: "Los colectivos veganoanimalistas son odiadores profesionales, siempre están ahí. Me han llegado a desear que tenga cáncer". Por su parte, según confirmó, no se espera que haya un lleno en la plaza de toros porque se ha caído un cabeza de cartel, pero sí que "se cubran tres cuartas partes del recinto".



En contra: Ana Aranda

"Es una fatalidad que Mallorca tenga corridas de toros, aunque no es un retroceso porque ya estábamos totalmente en contra de la ley balear", declaró la portavoz de la asociación animalista 'Mallorca Sense Sang', Ana Aranda. Por esta razón, Aranda afirmó que es una práctica que se debería prohibir totalmente, y es que "el lobby taurino es gente sanguinaria".

Por otra parte, esta activista pensó que el Govern y Cort llegarían más lejos para impedir este tipo de eventos. "Hace un tiempo fuimos a visitar las instalaciones y estaban muy deficientes, aunque de manera increíble se hizo un informe muy favorable sobre el estado de la plaza de toros", recordó.

Además, Aranda se mostró muy contraria a la presencia de menores en estos festejos: "Ya no solo por ver morir a un animal, sino que si el toro cornea a un torero, verá desangrarse a un ser humano, no es adecuado que vean estas cosas", afirmó.

En cuanto a la presencia de manifestantes, confirmó que 'Mallorca Sense Sang', se concentrará ante el recinto. "En Mallorca siempre ha habido una manifestación antes de las corridas de toros, por lo que este viernes no será una excepción".

En cualquier caso, si se prohibieran definitivamente las corridas de toros, Aranda aboga por dar a la plaza un uso similar a la de Barcelona, "donde el coliseo es un centro comercial y un lugar desde donde se ven las vistas de la ciudad".