La crisis de las facturas agrieta Vox con el portazo de Contestí a Campos

Lo que antes del mediodía era un "no hay nada de todo eso" en el que el líder de Vox en Balears, Jorge Campos, esquivaba entrar con detalle, acabó reventando con el portazo de la diputada balear del partido en el Congreso, Malena Contestí. La número uno de la formación en las elecciones del pasado 28 de abril y una de las 24 diputadas con las que cuenta Santiago Abascal en la cámara baja, decidió ayer dejar todos sus cargos en la cúpula de Campos y romper con la formación impulsada por el exlíder del Círculo Balear, Actúa, precisamente, por la crisis por las facturas por asesorías que cobraron los miembros de la dirección de Vox en Balears.

En una breve nota difundida a los medios, la diputada balear de Vox anunció su dimisión a raíz de "las informaciones sobre las presuntas irregularidades en Actúa Balears aparecidas en prensa en los últimos días, y no habiendo recibido explicaciones satisfactorias". Con estas palabras, Contestí abandonaba todos sus cargos internos en Actúa Balears, el partido fundado por Campos y coaligado con Vox en las islas, que, no obstante, concentra el grueso de la estructura de la formación en Balears, y se daba de baja de esta formación, no de Vox, de la que seguirá siendo diputada en el Congreso en Madrid.

El anuncio de Contestí movilizó a todo el partido en las islas para dar explicaciones sobre las facturas por asesoría mediante las cuales cobraron varios miembros de la cúpula del partido, entre ellos Campos y la propia Contestí. Previamente, por la mañana, el líder del partido había esquivado con un "hable con la extesorera", responder ante los medios sobre las retribuciones a la cúpula. "Ya hice declaraciones la semana pasada al respecto, son filtraciones de la extesorera del partido", se aferró.

Si bien por la mañana llegó a hablar de "falsedades" y de que "no hay nada de todo eso", por la tarde, flanqueado por algunos de los principales rostros del partido en una imagen de unidad, Campos admitió la existencia de las facturas. "Las personas que han cobrado esos trabajos lo han hecho en unos meses que se han dedicado prácticamente las 24 horas al partido", defendió, reconociendo que "todos los gastos se han hecho mediante facturas", pero asegurando que "conforme a la ley". "Que yo sepa el cobrar por trabajar es lo suyo, lo demás es esclavitud", dijo.

"Total apoyo" de Abascal



Según justificó Campos, las facturas se emitieron en concepto de "asesorías jurídicas" como "un concepto genérico" de todas las funciones que se desempeñaban: "Aquí se ha hecho mucho trabajo". Desde el partido, se señaló que incluso en aquellos casos en los que facturaron "asesorías jurídicas" miembros de la cúpula sin formación jurídica, también correspondía a tareas que sí estaban relacionadas, y que cobraron todas aquellos cargos que tuvieron que dejar su trabajo por dedicarse "a tiempo completo" a la formación: "No tenemos nada que ocultar", sostuvo.

Campos relató haber contactado ayer con el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, y aseguró tener "total apoyo" tanto a él como a su formación Actúa Balears. "En Vox Balears estamos sufriendo una conspiración por parte de algunas personas que quieren hacerse con el poder del partido en Balears", acabó asegurando ante los medios.

Sobre la dimisión de Contestí, Campos dijo haber tenido constancia a través de los medios y de la dirección nacional de Vox, a quien, según aseguró, Contestí habría expresado su "arrepentimiento" y "vergüenza" por una decisión que éste atribuyó a "presiones de las cloacas que tenemos en Vox" ante las que habría sucumbido "fruto de la inexperiencia política". Después de la rueda de prensa, contactada por este diario, Contestí se mantenía en su comunicado inicial y en el burofax formalizando su dimisión.



Contestí: "Me desvinculo de unas apariencias que no me gustan"

"Me he querido desvincular de unas apariencias que no sé si son ciertas, espero que no, pero que no me gustan". De esta manera, explicó ayer la decisión de dejar todos sus cargos en el partido de Jorge Campos, la diputada balear de Vox, Malena Contestí. Si bien Contestí reconoce haber cobrado mediante facturas, señala que en su caso "no hay ningún problema". "Soy abogada, autónoma y las facturas están declaradas", defendió la diputada, explicando que su dimisión "no es una confesión" y que desconoce el caso de otros miembros del partido. "Han salido muchas cosas y no me sentía cómoda", insistió.