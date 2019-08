La presidenta pone al Govern como ejemplo de pacto pero admite que para Sánchez es "mas complejo"

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, afirmó ayer tras reunirse con el Rey en el Palacio de la Almudaina, que está de acuerdo con el Monarca en que lo deseable es que se forme un Gobierno estatal lo antes posible, ya que los ciudadanos necesitan gobiernos "estables", y puso como ejemplo al pacto alcanzado en Balears entre el PSIB, Podemos y Més, aunque admitió que alcanzar un acuerdo de estas características en el ámbito estatal tiene una "mayor complejidad".

"Aquí leímos los resultados electorales (de las autonómicas del 26 de mayo) y se formó un Govern progresista claro que se acordó lo antes posible, aunque cada institución es diferente y en el Congreso hay más complejidad que en el Parlament", dijo Armengol tras ser recibida por el Rey en las tradicionales audiencias a las autoridades locales del Monarca durante su estancia en Mallorca en verano.

Insistió en que el PSOE ganó las elecciones generales y recordó que ella "siempre" ha "apostado por gobiernos progresistas", pero Pedro Sánchez "depende" de los acuerdos que pueda alcanzar "con todas las parte"". En este sentido consideró que "lo más importante son las políticas que se harán" por lo que "es acertado que el PSOE quiera hablar de programa".

Junto a ello, incidió en que, en el caso de Balears, la entrada de Podemos en el Govern es positiva ya que implica un Ejecutivo "consolidado y sólido y la gente necesita tranquilidad, con un Govern estable y riguroso".

Por su parte el presidente del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs, defendió ante el Rey como algo "positivo" la "ventana ideológica amplia" en el Parlament, que cuenta con ocho grupos políticos, al considerar que esta diversidad debe servir para "incentivar la capacidad de diálogo".

Por otro lado, el alcalde de Palma, José Hila, trasladó al Rey en su audiencia en La Almudaina la "controversia" por la llegada de grandes cruceros a Palma y le informó de las intenciones del Gobierno municipal de intentar que no lleguen "megacruceros, sino cruceros más pequeños que den más calidad", dentro de una política de "turismo sostenible". Además, resaltó al Monarca que los principales "retos" de Palma son precisamente "el turismo sostenible", además del "acceso a la vivienda", así como la necesidad de construir una nueva depuradora.

Por otro lado Armengol, Thomàs, Hila y Catalina Cladera mostraron su apoyo a la estancia de la Familia Real en Mallorca en verano, ante la propuesta de Més de convocar un referéndum para que los ciudadanos de Balears puedan decidir si desean monarquía o república e instar a la Casa Real a renunciar al uso de Marivent. "Ese no es el tema que a mí me preocupa ni muchísimo menos. Me preocupan los ciudadanos de Balears y sus necesidades", zanjó Armengol.