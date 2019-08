Denuncian que la cúpula de Vox cobró del partido con facturas por asesorías

El presidente de Vox en Balears, Jorge Campos; el secretario general del partido y número tres, Sergio Rodríguez Farré; la diputada y concejal en Calvià, Idoia Riba; la diputada en el Congreso, Malena Contestí; y la concejal Sandra Barceló, cobraron por su trabajo en el partido durante los meses previos a la campaña electoral a través de facturas por asesorías jurídicas.

De ello informó ayer el digital Ok Diario. Según esta información, al no tener asignado un sueldo por su trabajo en el partido, los miembros de la cúpula de la formación cobraron mediante facturas por "asesorías jurídicas" que no se habrían llevado a cabo.

Por este concepto, el líder de la formación, Jorge Campos, habría cobrado 2.350 euros al mes. Algo más de lo que habría facturado el secretario general Rodríguez Farré, a razón de 2.000 euros al mes cuando, sin embargo, no tiene ningún tipo de formación jurídica. Contestí habría ingresado 1.600 euros al mes por el mismo concepto y Ribas, 1.000 al mes. Estas dos últimas, como Campos, sí son abogadas de formación. No es el caso del quinto miembro del partido que cita la información, la concejal Sandra Barceló, que habría ingresado 2.000 euros al mes, también por "asesoría legal".

Consultados por este diario, la formación remitió a la rueda de prensa que el partido tiene prevista para hoy y donde se prevé que Campos ofrezca explicaciones.



Dimisión de la tesorera



La polémica salta una semana después de que trascendiera la dimisión de la número cuatro del partido y tesorera, Nuria Díez.

La semana pasada, el partido envió un comunicado en el que denunciaba una "campaña de desprestigio contra el partido" que atribuía a que su entonces tesorera, al ir de cuatro se había quedado sin escaño. "Nos encontramos ante una típica pataleta. Vox no es el partido del 'qué hay de lo mío'. La señora Nuria Díez se ha equivocado, Vox no es su partido, no somos una agencia de colocación ni de reparto de sillas", señalaba entonces Jorge Campos, a la vez que anunciaba que la cúpula de la formación solicitaba a la extesorera renunciar al acta de diputada que se le entregaría de correr la lista del Parlament.