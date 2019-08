Campos evita aclarar la polémica de las facturas por las asesorías a Vox en Baleares

El líder de Vox en Baleares y portavoz del partido en el Parlament, Jorge Campos, ha evitado aclarar la polémica de las facturas por asesorías jurídicas a través de las que cobraron del partido cinco miembros de la cúpula balear del partido, entre ellos, él mismo. "Hable con la extesorera", ha esquivado Campos al ser preguntado por los medios sobre las retribuciones de los dirigentes del partido.

"Ya hice declaraciones la semana pasada al respecto, son filtraciones de la extesorera del partido", ha señalado Campos que si bien ha llegado a hablar de "falsedades" y de que "no hay nada de todo eso", ha evitado aclarar cómo se ha retribuido a los miembros de la cúpula de la formación durante los meses de campaña. "Es la rabieta que hace la extesorera al salir y no le voy a dar mayor credibilidad", se ha limitado a ahondar.

Campos ha señalado que si bien los miembros de la cúpula "van a empezar a cobrar sueldo de diputados" y que se les ha "obligado a abrir una cuenta" para recibir las asignaciones pública como grupo del Parlament, "Vox se financia cien por cien con dinero privado". Sobre sus retribuciones hasta la entrada en las instituciones, Campos ha evitado pronunciarse: "Hable con la tesorera".

Según una información adelantada ayer por el digital Ok Diario, al no tener asignado un sueldo por su trabajo en el partido, los miembros de la cúpula de la formación cobraron mediante facturas por "asesorías jurídicas" que no se habrían llevado a cabo.