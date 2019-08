Vox vuelve a sufrir un nuevo ataque en su sede de Palma

Unos desconocidos han atacado este pasado fin de semana la sede principal del partido Vox en Palma. Según han comunicado fuentes del partido, los autores han arrancado la placa del partido en el interior del edificio, han realizado varias pintadas, han reventado el buzón y han destrozado el interfono. Ante este suceso, Jorge Campos ha señalado que los autores de estos destrozos "están envalentonados, saben que todos les sale gratis. Lo que nos preocupa es que estos sectarios puedan entrar en el interior de un edificio en el que viven ciudadanos que no tienen porque ver amenazada su seguridad".

El líder del partido en Baleares ha afirmado que sería un error minimizar los constantes ataques a Vox. "Parece poca cosa, pintarrajean esteladas y escriben fachas en las paredes, pero otras veces no han tirado piedras y botellas. Nada es casual ni inocente, esto no puede reducirse a una gamberrada. Esto es terrorismo, estamos cansados de que nos ataquen y lo vamos a denunciar ante la Policía Nacional".

Campos ha insistido también que "está claro que somos molestos porque denunciamos la connivencia de Armengol y sus socios con el pantacatalanismo. Hemos descubierto que han subvencionado con 12.000 euros un concierto de Valtonyc. Somos los únicos que nos hemos opuesto a subvencionar con 30.000 euros a la OCB en el Consell de Mallorca, denunciamos que se nombren cargos a dedo de ERC, por lo que no nos los van a perdonar. No nos perdonan que denunciemos sus enchufes y subvenciones, pero no nos importa porque vamos a seguir haciéndolo", ha concluido el diputado autonómico.