Protesta por la vuelta de los toros a Mallorca: "No se hace todo lo que se puede hacer para pararlo"

Protesta por la vuelta de los toros a Mallorca: "No se hace todo lo que se puede hacer para pararlo"

Medio centenar de personas convocadas oor los colectivos animalistas se han manifestado esta mañana frente a Cort contra la vuelta de los toros a Mallorca. Con cánticos de "no es cultura, es tortura" y "Mallorca no asesina" frente al Ayuntamiento de Palma han iniciado las movilizaciones planeadas ante la corrida prevista para el viernes en la Plaza de Toros de Palma.

Mientras los promotores de la corrida siguen vendiendo entradas, el espectáculo sigue en el aire a la espera de los resultados de las inspecciones de Govern y Cort para comprobar que el recinto se adapta a las exigencias de la ley balear de toros, de la que el Constitucional pese a acabar con artículos clave que impedían el festejo mantuvo algunas restricciones incorporadas en la norma.

"Todavía no se está haciendo todo lo que se podría hacer", explica el portavoz de la entidad animalista Assaib, Luis Miguel Pérez, señalando que por ahora se han llevado a cabo las inspecciones por parte del ayuntamiento pero no por parte de Salud, que es quien debe revisar las condiciones de enfermería y quirófano, que los animalistas dan por hecho que no cumplen con la nueva ley.

De no paralizarse y llevarse a cabo la corrida, los animalistas planean nuevas movilizaciones, incluso el mismo viernes frente a la Plaza de Toros. "Queremos ver si cumplen con la prohibición a la venta de alcohol o la entrada de menores. Si no se puede paralizar la corrida, al menos que no les salga baeato ni rentable", apuntan.