Patricia Gómez: "A finales de 2023 puede estar acabado el primer edificio de Son Dureta"

Tras cuatro años al frente de la Conselleria y con otros cuatro años de mandato por delante, repetición inédita en esta comunidad, sigue mostrándose humilde al asegurar que "por mucho que conozcas el medio, necesitas mucho tiempo para controlarlo todo". No obstante, sí se muestra segura de adónde se dirige secundada "por el mejor equipo de España". Proclama que esta va a ser la "legislatura de la transformación"

P ¿Con qué ánimos afronta esta nueva legislatura?

R Con ilusión, con mucha ilusión. Contagiada en parte por el equipo que repite mandato. Por mucho que conozcas el medio, necesitas mucho tiempo para controlarlo todo. Y, como repetimos, no tenemos los cien días de gracia (risas). Pero eso no es un problema porque ya sabemos dónde tenemos que ir.

P ¿Se comprometería ahora a seguir en un tercer mandato?

R (Suspira) Creo que no. La intensidad y la dedicación que este puesto requiere es muy elevada para una vida personal. Se quedan muchas cosas personales por el camino.

P ¿Qué siente que ha perdido?

R He renunciado a tener tiempo para mí misma, y eso que me levanto a las cinco de la mañana. Pero muchos días sigo trabajando a las diez de la noche.

P ¿Se lleva trabajo a casa?

R Sí, por supuesto. En Salud no puedes desconectar, siempre estás en estado de alerta. El otro día con el incendio en Son Espases a las siete de la mañana, o por la llamada del 061 que me alertaba de un posible incidente con múltiples víctimas... ya te pone en tensión.

P ¿Qué hace para liberarla?

R Procuro hacer deporte cada día. Siempre que puedo y no tengo que viajar, intento ir al gimnasio a las seis y media de la mañana para comenzar el día haciendo un poco de spinning. Necesito hacer deporte para preservar mi salud en general.

P Antes de los nombramientos circularon rumores de que su pareja y director general del IB-Salut, Juli Fuster, no iba a continuar por cansancio y por una salud delicada. ¿Había algo de cierto?

R No, nada en absoluto. Desde el principio ha sido el que más ilusión y más ganas ha mostrado por seguir. Aunque el IB-Salut es una empresa muy compleja que genera más estrés que la Conselleria, no ha dudado en ningún momento en seguir.



P ¿Hay algún conflicto de intereses entre la Conselleria y el Servei de Salut?

R No, de ninguna manera. Lo que falta a veces entre estos dos organismos es coordinación. Por desconocimiento de todas las cosas que están haciendo los diferentes departamentos, porque la estrategia general la tenemos bien clara todos. A mí me gustaría ir más rápido en algunas cuestiones, como ocurrió con la gratuidad del parking de Son Espases, pero desgraciadamente no puede ser. Además, puedo presumir de contar con el mejor equipo (directivo) de España y, además, nos estamos reforzando más.

P ¿En qué medida se ha reforzado?

R El nuevo director general de Farmacia y Prestaciones, Nacho García, viene del IB-Salut y sabe muy bien lo que se hace allí. De la misma manera, Salud Pública establece las líneas de actuación y los organismos que las tienen que implementar son el Servei de Salut y Atención Primaria. Pues bien, su nueva responsable conoce muy bien cómo funciona este primer nivel asistencial.

P El IB-Salut prima la actividad asistencial mientras que Salud Pública mira por la prevención de la enfermedad. ¿Es posible compatibilizar ambas cosas?

R Por supuesto. De hecho toda nuestra política gira en torno a la promoción de la salud. Nuestro principal objetivo es que las personas no enfermen. Y lo hemos demostrado con iniciativas puestas en marcha en Primaria como la del paciente activo, las rutas saludables o los cursos contra el tabaquismo.

P La pasada legislatura fue la de la lucha contra las listas de espera asistenciales. ¿Es esta la de los programas de prevención poblacionales?

R Aunque ni esté bien hablar del pasado, cuando llegamos en 2015 tuvimos que partir de una reducción de hasta el 50% en el presupuesto de los programas de Salud Pública. Y recuperar ese recorte lleva tiempo.

P ¿Se compromete a desarrollar los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix en esta legislatura?

R Sí, me comprometo porque es una de nuestras prioridades siempre claro está que se demuestren coste-eficientes y estén basados en evidencias científicas. También hay que decir que los radiólogos que se forman cada año en este país no son suficientes para todas las pruebas que hoy se piden.

P ¿Qué pasó con el programa de cáncer de mama en Son Espases?

R A pesar del anillo radiológico que pusimos en marcha la pasada legislatura y que permite a radiólogos de otros hospitales interpretar mamografías de otros centros, admito que hemos tenido algunas dificultades. Pero también he de decir que a veces es necesario frenar el programa cuando faltan recursos para hacer frente a procesos asistenciales más urgentes. También te puedo adelantar que hemos contratado a tres radiólogos que se van a incorporar al hospital de Manacor.

P Han aumentado la capacidad resolutiva de Atención Primaria, ¿para cuándo un incremento de plantilla que les permita trabajar de forma más desahogada?

R La Atención Primaria es otro de los retos de esta legislatura. Estamos elaborando un plan en el que han participado muchos profesionales de este nivel asistencial.

P ¿Qué les piden?

R Nunca piden mejoras salariales, su principal reclamación es disponer de más tiempo.

P ¿Para hacer qué?

R Para ofrecer a sus pacientes una atención más proactiva, para coordinarse mejor, para poder estudiar mejor las historias clínicas... También reclaman vías de comunicación más fáciles con los hospitales. Tiempo para hacer cirugías menores que evitarían muchas derivaciones a hospitales, sobre todo en intervenciones de Dermatología. Tiempo para desarrollar más programas de promoción de la salud.

P Ha mencionado que no le han pedido mejoras salariales y esto da pie para preguntarle si van a continuar devolviendo derechos laborales a sus trabajadores que buena parte de la ciudadanía no entiende como, por ejemplo, pagar guardias a facultativas embarazadas que no las hagan, carreras profesionales...

R Todas las mejoras y derechos que han recuperado los considero justos por el nivel de responsabilidad que tienen. Estamos en la media de retribuciones de las diferentes CC AA, pero veníamos de una etapa de muchos recortes. Ahora ya no quedan muchos derechos por recuperar.

P Adelánteme que nuevas medidas va a adoptar para la atención a la cronicidad.

R Vamos a formar a más profesionales para que se adelanten a las necesidades de este colectivo. Vamos a realizar más actividad domiciliaria y vamos a mejorar la coordinación entre los profesionales. Son Dureta, Verge del Toro, Can Misses y Felanitx serán cuatro puntos claves para la asistencia de nuestra población mayor.

P ¿Veremos en esta legislatura Son Dureta en funcionamiento?

R Creo que no. Nos queda por delante un año de demolición y el proyecto arquitectónico aún no está adjudicado por un recurso. ¡Cualquier obra que inicias se enfrenta a tres recursos! Una vez que se adjudique, quedará un año para que lo diseñen y entre siete y ocho meses para el proyecto de obra. Como dispondrá de un plazo de ejecución de unos tres años, calculo que a finales de 2023 puede estar acabado el primer edificio si todo marcha bien. Pero no será ya en esta legislatura.

P ¿Ha llegado el momento de dejar de hacer cosas ineficientes?

R Sí, esta va a ser la legislatura de la transformación. Si empleamos nuevas tecnologías, dejaremos de usar las antiguas. Algunos tratamientos médicos se tendrán que revisar. Acabo de leer en alguna parte que el cuarenta por ciento de las intervenciones de los hospitales no aportan salud, no son coste-efectivas.

P ¿Cómo va a convencer de la bondad de esta medida a una población acostumbrada a pruebas y fármacos?

R Informándole mucho más y dejándole bien claro que no vamos a negar un tratamiento prescrito por un médico a nadie.

P ¿Van a seguir todos los gerentes de los hospitales públicos?

R De momento, solo saldrá el del hospital de Menorca y porque se jubila. El resto seguirá para dar continuidad a los proyectos ya iniciados y porque han ido mejorando en todos los aspectos, entre ellos las listas de espera.