La exconsellera Fanny Tur estudia denunciar a un tuitero por llamarla 'lazi sectaria'

La exconsellera de Cultura Fanny Tur estudia denunciar a un tuitero despúes de que éste afirmara en un mensaje que Tur está "más cerca de los de la matanza de Hipercor y del cuartel de Zaragoza" que de la Guardia Civil. La propia exconsellera, que no ha contestado al mensaje, confirmó ayer tarde que ha puesto el caso en manos de un abogado, ya que tanto ella como otras personas, le han dicho que el comentario de Luis Verdera puede ser delito. "El abogado me ha dicho que está en el límite. Lo analizará y si me dice que sí lo es, iré a por todas", indicó Fanny Tur.

De esto ya alertaba ella misma en una de las respuestas a los muchos mensajes de apoyo que ha recibido a raíz el tuit de Verdera: "¿Esto no es constitutivo de delito? Mi abogado ya lo está estudiando. Y no es un farol". Verdera, que definía a Tur como "lazi, sectaria yfundamentalista", lanzaba su polémico tuit como respuesta a la noticia de que el rapero Valtònyc será el cabeza de cartel de un concierto, subvencionado por el Govern, a favor de la libertad de expresión que se celebrará en Felanitx (Mallorca) el próximo 12 de octubre. Tur afirmó que nunca le había pasado algo parecido: "No me había insultado nadie ni había sufrido faltas de respeto. Evidentemente, no todo vale. Además, una cosa es criticar un hecho y otra es decir una mentira". La ibicenca recordó, además, que es hija de guardia civil. "Aunque como si fuera hija de fontanero", añadió.

La responsable de la suprimida conselleria de Cultura explicó que se enteró personalmente del tuit: "Lógicamente, hablando de una cosa tan grave, me quedé muy parada". Desde el primer momento Tur tuvo claro que no iba a contestar a Verdera, que no ha suprimido su mensaje: "Me pueden decir lo que quieran, no pienso contestar a un fascista". Ni siquiera ha tenido la tentación de silenciarlo ni, mucho menos, bloquearlo. "Creo en la libertad de expresión. La diferencia entre este individuo y yo es que yo, por las barbaridades que ha dicho, no creo que él tenga que ir a la cárcel mientras que a él, si pudiera, le gustaría verme no en la cárcel sino en otro sitio", indica Tur, que recuerda que ya tiene ningún cargo político. La exconsellera hizo hincapié en que conceder una subvención al concierto "es una decisión técnica, no política". De la misma manera, recordó que Valtònyc se encuentra "exiliado" en Bélgica. De hecho, los organizadores del evento no han detallado cómo se materializará la actuación del rapero mallorquín en el festival.