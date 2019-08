Organizan una concentración a favor de la presencia del Rey en Mallorca

El próximo miércoles se celebrará una concentración en la explanada de la Almudaina en favor de la presencia de los Reyes en Mallorca, que tendrá lugar a las 19.30 horas. Un acto qu lo organizan seis asociaciones distintas, que pretenden agradecer a los monarcas que elijan Mallorca para pasar sus vacaciones. Las organizaciones que convocan este acto son Sociedad Civil Balear, Foro Baleares, Federació de Veinats de sa Ciutat de Palma, Hermandad Nacional Monárquica de España, Mujeres en Igualdad e Instituto Balear de la Familia.

Tomeu Berga de Sociedad Civil Balear explicó que el acto que se organiza no es político, sino que se pretende expresar el sentimiento mayoritario de la sociedad de las islas que agradece la presencia del monarca en Mallorca. Señaló quela organización que prepresenta está en contra de todos estos grupos políticos que cuestionan que el Rey Felipe VI se traslade unos días a Mallorca. Explicó que la comitiva llevará una pancarta con un mensaje de agradecimiento al Rey. Berga explicó que su organización no está a favor de la monarquía o de la república, sino lo que defiende es el orden constitucional. Y agregó que la actual normativa que rigue en el país señala que el monarca es el jefe del Estado. Recordó que la Constitución tiene un reglamento establecido para que se planteé un posible cambio de régimen, pero que mientras que ello no se produzca seguirán defendiendo el actual regimen constitucional que apuesta por la monarquía frente a la rep

ublica.

Los otros dos representantes de las asociaciones que organizan esta concentración, Jorge Llopis y Jesús Revuelta, se expresaron en el mismo sentido, señalando que la figura de su Majestad es una garantía de la unidad y libertad que tenemos los españoles. Recordaron que la monarquía representa a todos los españoles y defendieron que la figura del Jefe del Estado siepe está por encima de cualquier partido político.