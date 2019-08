Antich renuncia al cargo de comisionado del Govern en Madrid

El socialista Francesc Antich, expresident del Govern y exsenador autonómico, ha renunciado al cargo de comisionado autonómico en Madrid, un puesto para el que fue nombrado por el Govern el pasado 12 de julio. Los motivos esgrimidos por Antich para adoptar esta decisión se centran en que "no tiene sentido" un puesto de esta naturaleza cuando el Gobierno de Pedro Sánchez continuará en funciones durante meses, tras el fracaso de su investidura. "Con un Gobierno en funciones y teniendo en cuenta que esa situación durará mucho tiempo, es difícil hacer el trabajo encomendado como comisionado del Govern y yo no quiero estar por estar", declaró ayer Antich a Diario de Mallorca.

El expresident ya ha comunicado su decisión a la jefa del Ejecutivo balear, Francina Armengol, a quien ha explicado sus motivos y "los ha entendido". Según explicó Antich, hoy el Consell de Govern se dará por enterado de la renuncia y en ese momento solicitará reincorporarse a su plaza de abogado en el Patronato de la Vivienda del ayuntamiento de Palma.

De este modo, Antich abandona la primera línea política, en la que aterrizó en 1991 como alcalde de Algaida, tras lo cual desembarcó en 1995 en la política autonómica como diputado del Parlament. En 1999 alcanzó el Consolat de Mar al frente del primer Pacto de Progreso en el Govern y en 2007 se convirtió de nuevo en president.

En 2011 fue elegido senador autonómico, cargo que ha desempeñado hasta las pasadas elecciones cuando este puesto quedó en manos de Més en virtud de los acuerdos del Pacto entre PSIB, Podemos y los econacionalistas. Armengol decidió entonces mantenerlo en Madrid en un nuevo cargo, el de comisionado del Govern ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la función de ejercer una representación continuada ante la administración estatal. Para ello, el Govern aprobó un decreto en el que se regulaba esta nueva figura, prevista en la Ley del Govern, con una escala salarial equivalente al de un secretariado autonómico.

El fracaso de Pedro Sánchez el pasado jueves para ser investido presidente ha hecho que Antich adopte la decisión de renunciar. "Van a ser meses de Gobierno en funciones, sin descartar que puedan repetirse las elecciones generales, con el que las gestiones que podría hacer pueden llevarlas a cabo perfectamente las conselleries y yo creo que no hay que gastar fondos públicos en puestos que ahora no darían resultado", afirmó Antich, quien dejó claro que "la idea de un comisionado autonómico es muy buena, pero en la actual situación no tiene sentido".

Antich, quien admitió que le han molestado las críticas por el sueldo que iba a cobrar, precisó que no cierra la puerta a que en un futuro, cuando se forme Gobierno, regrese al cargo, pero "por ahora mi trabajo volverá a ser en mi plaza en el Patronato de la Vivienda".



Prohens, elegida portavoz del PP en la Comisión de Igualdad del Congreso



Marga Prohens, diputada nacional por el PP balear, será la portavoz del PP en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Prohens también sera miembro de las comisiones del Pacto contra la Violencia de Género, Pacto de Toledo e Industria, Comercio y Turismo, además de miembro de la OSCE. En el Senado, María Salom será portavoz del PP en turismo y secretaria de la Mesa de la comisión de Comunidades Autónomas. El PSOE también ha elegido los puestos para sus senadores, de modo que Cosme Bonet presidirá la Comisión de Hacienda y Susanna Moll será vicepresidenta de la de Industria, Turismo y Comercio.