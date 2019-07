El PP, sobre el agujero en el Govern: "Aquí viene un recorte, no hay tutías"

"Aquí viene un recorte de 500 millones, no hay tutías". El presidente del PP balear, Biel Company, salió ayer al paso de las alarmas por el mayor déficit en los últimos cinco años en las cuentas de Balears, que a día de hoy alcanza los 417 millones de euros, con un mensaje claro: con los datos, la presidenta Francina Armengol no podrá evitar sacar la tijera y aplicar recortes en los actuales presupuestos del Govern. Y ante ello, una pregunta: "¿Con este agujero del que no puede echar culpar a nadie, de dónde recortará?".

El líder de los populares Biel Company compareció ayer ante los medios para informar de la interpelación presentada a la consellera Rosario Sánchez para que explique la situación financiera de la comunidad y los ajustes que deberá incluir el Plan de Estabilidad Financiera que le reclama Madrid ante el incumplimiento del techo de gasto al final del pasado 2018. Una interpelación que se debatirá ya en septiembre.

"El Govern de la señora Armengol tiene un agujero de 500 millones", señaló el líder de los populares sobre un dato que tildó de "preocupante". "Tenemos un déficit desbocado. Que en mayo ya tengamos 417 millones de déficit deja contra las cuerdas los presupuestos de 2019", analizó los datos difundidos el martes por Hacienda: "Ya le dijimos a la presidenta que sus presupuestos eran ficticios. Contó 180 millones que no vienen y después de cuatro años dedicándose a frenar la economía, ahora habrá otro agujero de 100 millones por la caída de ingresos".

"¿Con este agujero del que no puede culpar a nadie, dónde recortará? ¿A qué servicios básicos afectarán los ajustes?", preguntó Company, señalando que "todo el mundo tiene derecho a saber de dónde piensa recortar el Govern".

¿Qué solución propone el PP? "Que se vayan a su casa y nos dejen gobernar", respondió con ironía al ser preguntado Biel Company. "La situación es muy complicada, les avisamos que sus presupuestos eran ficticios y se han quemado las naves", respondió el popular, que dejó claro que "viene un recorte de 500 millones, aquí no hay tutías".

Més: "Deberá negociarse"



Desde uno de los socios del PSOE en el Govern, se avisó que los ajustes que deban llevarse a cabo ante el agujero de más de 400 millones que Balears ya lleva acumulado por fondos incluidos en las cuentas que no llegan de Madrid y por la caída de la recaudación debido al deterioro de la economía balear, "se deberán negociar". De esta manera se expresó el portavoz adjunto de Més, Josep Ferrà, preguntado por los medios cuando comparecía por otra iniciativa presentada.

"Estas previsiones ya han provocado un bloqueo en las cuentas de las conselleries. Esto es un hecho", recordó el ecosoberanista, que asumió los ajustes: "Evidentemente", respondió sobre si el plan de estabilidad financiera que debe presentar la consellera de Hacienda debe ser consensuado con Més y Podemos. "La propuesta la hará la consellera, pero deberá negociarse", explicó el portavoz ecosoberanista. En la misma línea se expresó respecto a los presupuestos de 2020 "si esto se traduce en un cambio de tendencia".