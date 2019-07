El juez cita a los responsables de un cómic sobre el referéndum del 1-O

El juzgado de primera instancia número 15 de Palma ha citado a un acto de conciliación el próximo 25 de septiembre a los responsables de Comanegra, editora de un cómic sobre el referéndum de Cataluña denunciado por cuatro sindicatos policiales.

"Acudiremos, pero no vamos a conciliar. Defenderemos nuestro derecho a la libertad de expresión", subrayó ayer Joan Sala, director de la editorial catalana. Los promotores de la denuncia exigen en su demanda "la retirada y eliminación de los ejemplares" del cómic On és l'Estel.la? porque, consideran, "denigra la imagen del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, y atenta contra los sentimientos de las personas integrantes de dichas instituciones".

El cómic pone el acento en la dureza de las cargas policiales para tratar de desactivar el referéndum que los partidos independentistas celebraron el 1 de octubre de 2017 y por el que sus líderes sufren hoy prisión o exilio. El autor del cómic es el mallorquín Toni Galmés y recibió una subvención del Govern balear a través del Institut d'Estudis Balearics.

"Fue una ayuda de solo mil euros", indicó Sala, que descarta retirar los ejemplares publicados de las librerías. El editor todavía no entiende por qué el caso ha terminado en un juzgado. "Hay cosas que se me escapan. Pienso que querían atacar al Govern a través de nosotros porque no me entra en la cabeza que alguien quiera denunciar un cómic por sí mismo", argumentó Sala.