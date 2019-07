El decreto de la posidonia cumple un año sin mapas

El decreto de la posidonia cumplió ayer un año desde su entrada en vigor. Desde el Govern afirmaron que "con esta normativa ha habido un cambio de conciencia, ya que casi siete mil patrones de barco nos llaman para asesorarse sobre el tema". Sin embargo, el GOB y la patronal de navegantes coincidieron en reclamar una cartografía completa, que no se estará disponible hasta el próximo marzo.

Desde que el decreto entró en vigor el pasado verano, el Govern ha revisado 69 mil embarcaciones, de las que casi ocho mil, un 10,85 %, han sido desplazadas por estar fondeadas sobre posidonia. En cuanto a las sanciones, por ahora solo se han impuesto un total de 42, el equivalente a un 0,8% de todos los barcos revisados. "Es un número extremadamente bajo, se tiene que reforzar la capacidad de Medio Ambiente para hacer sanciones", afirmaron desde la organización ecologista.

Toni Muñoz, su portavoz del área de conservación, subrayó que el principal problema de los fondeos "son los grandes yates de extranjeros que no saben qué es la posidonia". Además, apuntó que "estamos a años de distancia de comunidades como Cataluña o Andalucía en cuanto a la conservación de esta planta acuática".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Navegantes Mediterráneos, Gabriel Dolç, afirmó que "el decreto es bueno, pero las maneras con las que se ha hecho no". Su principal crítica va dirigida a "los vertidos que hacen que cada semana se cierre una playa en el Coll de'n Rabassa" y apuntó que "no se toman las medidas necesarias".

Así, argumentó que "si se quiere proteger, que se haga en todos los sentidos, no solo con los barcos". Además, declaró que "no es un decreto para la posidonia, sino contra los navegantes". El GOB también se mostró en contra de los vertidos, que "no solo afecta a la posidonia, sino a toda la biodiversidad". En este sentido, los ecologistas reclamaron "un informe anual sobre la claridad del agua".

Dolç criticó la falta de una cartografía que detalle los lugares en los que hay posidonia. "A mí me preguntan dónde pueden fondear, algo a lo que no sé responder", lamentó Dolç.

Muñoz explicó que los mapas son necesarios porque "en las zonas de Calvià y Palma hay mucha posidonia, pero también hay muchos barcos fondeados constantemente". En este sentido, el Govern aseguró que es una medida que "estará lista en marzo de 2020, con una financiación de la ecotasa".

El GOB también consideró "urgente" la implantación de campos de boyas ecológicas en zonas "muy afectadas" por los fondeos. Así, Muñoz subrayó que "es muy necesario para no matar más posidonia". Por su parte, el Govern apuntó que "se están manteniendo conversaciones con puertos de Balears para decidir dónde se instalan y cuál es la mejor manera de hacerlo".



Las praderas submarinas europeas muestran signos de recuperación



Las praderas submarinas muestran signos de recuperación en Europa tras las acciones de gestión del agua impulsadas por las administraciones locales, nacionales y europeas, según una investigación europea en la que ha participado el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB). No obstante, recuerda que las costas europeas han perdido un tercio de estos ecosistemas en los últimos 150 años por el deterioro de la calidad del agua, por una enfermedad que afectó a la especie 'Zostera marina' y el desarrollo costero, con los picos de pérdida más importantes en los años setenta y ochenta.