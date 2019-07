El Consell de Mallorca ratifica la existencia de un mercado negro de citas de ITV

Los conductores de Mallorca que hasta ahora se estaban viendo obligados a solicitar cita previa para superar la inspección técnica de sus vehículos (ITV) con meses de espera se van a encontrar a partir de mañana con casi 15.000 turnos disponibles del 15 de agosto en adelante, según anunciaron ayer la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el conseller insular de Movilidad, Iván Sevillano.

Este anuncio se hizo al exponer el paquete de iniciativas que se han puesto en marcha para poner fin a la saturación que estaban registrando las estaciones de la ITV de Mallorca, generada en ocasiones por comportamientos irregulares cometidos por algunas empresas y autónomos, en un intento de acaparar estos turnos.

Desde que se modificó el pasado año la legislación sobre estas inspecciones, con la que se alarga el tiempo necesario para la revisión de los vehículos, comenzó a detectarse un aumento en la demanda de citas previas por parte de centros autorizados (como talleres mecánicos o empresas de transportes), que cuentan con la posibilidad de pedir estos turnos sin facilitar la matrícula de los vehículos, según apuntó Sevillano. Eso hizo que esas citas 'fantasma', que inicialmente solían suponer el 20% del total, hayan llegado a alcanzar el 50%. El efecto fue que los particulares se encontraban con los turnos ocupados y retrasos de meses para poder conseguir hora, pese a que muchas de las citas pedidas por empresas luego no se usaban, disparando el absentismo.

Lo que el Consell de Mallorca ha hecho, en colaboración con la empresa concesionaria, es modificar el sistema de citas previas. Ahora estos centros autorizados deberán registrar al personal que deberá acudir a pasar la inspección, para evitar que se pasen las citas de uno a otro.

También se va a poner límite a esas citas 'fantasma' en las que no se da la matrícula del vehículo, y no podrán superar el 10% del total diario. Con un matiz: si la empresa facilita la matrícula, esos coches no se verán afectados por esa limitación. Ese margen del 10% tampoco podrá ser acaparado por unas pocas empresas, sino que se fijará un cupo para cada una.

Y además, solo se podrán solicitar este tipo de citas previas sin matrícula con un máximo de 15 días de antelación. Este último punto tiene especial importancia, porque lo que se va a hacer con la entrada del nuevo sistema a partir de mañana es respetar el actual calendario de citas hasta el 15 de agosto. Pero a partir de esa fecha, se anulan todos aquellos turnos que habían sido obtenidos por los citados centros autorizados, que solo podrán volver a pedirlos para los 15 días siguientes.

Es esta iniciativa la que permite que vuelvan a estar disponibles 14.800 citas previas que habían sido acaparadas, y que a partir de mañana podrán ser solicitadas por los particulares. Eso va a permitir que coches que debían pasar la ITV en noviembre, por citar un ejemplo, ahora puedan encontrar horas vacantes durante la segunda quincena de agosto.

Estos conductores podrán adelantar el día en el que tenían previsto pasar la inspección, pero para ello deberían registrar el cambio de fecha. Es decir, para poder adelantar la cita, deberán liberar las que habían conseguido para fechas posteriores.

Este nuevo sistema de funcionamiento no va a generar problemas para los talleres y empresas de transporte, según indicó el conseller insular, que insistió en que si facilitan la matrícula del coche no se verán afectados por las limitaciones antes señaladas.

Cladera y Sevillano agradecieron además la colaboración de la empresa concesionaria, que también ha incrementado su personal, y recordaron el proyecto para abrir una quinta estación en Calvià.



Autónomos de nuevo cuño para acaparar citas previas

El conseller insular de Movilidad, Iván Sevillano, señaló que la mayoría de los talleres y empresas de transporte han seguido haciendo bien las cosas, pero consideró que una minoría ha jugado a acaparar turnos, en algunos casos para crear un 'mercado negro' ofreciéndolos después a otras empresas y particulares.



Sevillano puso de relieve que incluso se han encontrado casos de personas que recientemente se han inscrito como autónomos de la automoción para poder reclamar esos turnos, cuando previamente no aparecían como tales.

El conseller insular también se refirió al caso publicado el lunes por Diario de Mallorca, en el que se ofrecían por internet citas previas a cambio de una cantidad económica, aunque este anuncio desapareció posteriormente.

Al considerar que algunas personas han podido intentar cometer un fraude en esta materia, los responsables del Consell Insular han anunciado que han puesto estos casos en manos de sus servicios jurídicos para analizar si es posible plantear posibles denuncias y otras medias legales contra aquellos que han actuado de esta manera.