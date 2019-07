Venden por internet "citas" para pasar la revisión de la ITV en Palma por 110 euros

"Tengo citas para ITV en venta en Palma". Es el anuncio que aparecía ayer en un apartado de ofertas comerciales de Facebook y que en pocas horas alcanzaba más de un millar de visitas dada la urgencia de los conductores por pasar la inspección obligatoria a sus vehículos debido al colapso existente, que provoca que muchos de ellos incluso viajen a la península para la revisión, pues quieren evitar que se les detenga en la carretera, se compruebe que no han pasado la inspección y se les paralice el vehículo.

Este diario se puso en contacto con el anunciante, quien resaltó que su servicio en ningún caso implicaba la revisión del vehículo, una práctica habitual de algunos talleres que ofrecen a sus clientes realizar ellos mismos este trámite tras revisar y poner a punto su vehículo. "Me lo dejas esta tarde (el coche) y mañana por la mañana ya la tienes pasada (la ITV). Lo que pasa es que no hacemos preITV", explicitaba el anunciante, y remarcaba: "El coche los has de mirar tú. Si la pasa, pues perfecto. Si no lo hace, te doy la hoja y lo que salga lo arreglas y después puedes ir a pasarla sin cita".

Preguntado por el precio de este servicio, el ofertante respondió que 110 euros por un coche de gasolina y 120 por uno diésel. Las tarifas oficiales que todo particular ha de satisfacer por pasar la ITV son de 36,93 euros por un vehículo de gasolina catalizado y de 52,65 por la de uno diésel.

Tal es la situación en torno al colapso existente en Mallorca que el portavoz y conseller del Grupo Popular en el Consell, Llorenç Galmés, denunciaba esta pasada semana la situación que sufre este servicio y solicitó una solución inmediata. De hecho acudió a la planta de ITV de Inca y solicitó una solución a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que ha heredado este problema que se viene arrastrando desde la anterior legislatura.

Galmés aseguró que el retraso de hasta tres meses para conseguir una cita se debe a que "la gestión de la nueva contratación se ha demorado y ha provocado que actualmente el servicio esté en prórroga con la concesionaria antigua".

Este diario intentó concertar ayer una cita y la primera fecha disponible era el 12 de diciembre. Eso sí, en la estación del Polígono de Son Castelló, una de las más saturadas de la isla.

En este sentido, llama la atención que la mala gestión de la inspección del parque automovilístico sea tal que haya propiciado la aparición de esta oferta de mercado negro en internet. El anunciante es plenamente consciente del problema existente y con tan solo añadir las palabras "tengo citas para ITV" consigue captar la atención de los usuarios de la red social.