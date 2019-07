El PP exige "voluntad política" para hacer prevención y evitar "futuros cánceres de mama"

El grupo parlamentario popular registrará en el Parlament una proposición no de ley (PNL) en la que insta a la conselleria de Salud a "publicar con transparencia el grado de cumplimiento del programa de detección precoz de cáncer de mama" en las cuatro islas de esta comunidad autónoma.

Asimismo, el PP insta a "elaborar un plan de choque para que se les haga, a todas aquellas pacientes de 50 a 69 años a las que no se les haya efectuado, la primera y las sucesivas visitas diagnósticas de cáncer de mama (...)" que marca el programa autonómico de detección precoz de este tipo de tumores que, recuerda el grupo parlamentario, son los más diagnosticados entre las mujeres.

"Medios, hay. Presupuesto, también. Tan solo falta voluntad política para evitar futuros cánceres de mama", concretó Tania Marí Marí, portavoz de Salud del grupo parlamentario popular.

El PP presenta esta iniciativa parlamentaria, que confía poder debatir en uno de los primeros plenos de esta legislatura, haciéndose eco de una información de Diario de Mallorca que revelaba que al 35% de la población femenina adscrita al hospital de Son Espases, unas seis mil mujeres, no se le ha podido hacer las mamografías fijadas en el programa de detección precoz por falta de radiólogos para interpretar las pruebas.

"Desconocemos los datos de la lista de espera para estas pruebas de Formentera, Eivissa y Menorca", señaló la diputada ibicenca del PP antes de asegurar que "todos tenemos alguna madre, alguna tía o alguna conocida a la que no se ha dirigido la conselleria de Salud para realizarles estas mamografías preventivas. Ni se les ha mandado una carta ni se ha contactado con ellas de ninguna manera".

Ante la posibilidad de que, como apuntara la coordinadora de la Estrategia de Cáncer en esta comunidad autónoma, Carmen Sánchez-Contador, estos contactos fracasados podrían obedecer a que no tuvieran bien registrados sus datos personales o a que las propias interesadas no hubieran comunicado un cambio de domicilio, Tania Marí contrapuso que conoce un caso de una mujer de más de 53 años "que lleva viviendo los últimos cuarenta años en el mismo domicilio" y nunca ha sido citada para hacerle una mamografía.



Centros concertados o privados



Sobre el plan de choque al que instan a la Conselleria para recortar el retraso acumulado en la realización de mamografías preventivas, la diputada popular concretó que Salud debería contratar a más radiólogos o, en su defecto, derivar a las pacientes a "centros concertados o privados" ya que, recordó, este departamento cuenta con el "presupuesto más alto de su historia".

"No solo ocurre en Son Espases. En Can Misses (Eivissa) hay también una elevada lista de espera para las pruebas radiológicas. No pueden esperar para hacer estas pruebas porque de esta manera están incumpliendo los programas de detección precoz", concluyo Marí.

Por último, la diputada Idoia Ribas, del grupo parlamentario Vox, también ha registrado una pregunta con petición de respuesta por escrito en la que se interesa por el tiempo de retraso que acumulan las mamografías de control y sus causas.