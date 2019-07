Miquel Mir: "Adaptar el puerto de Palma al actual volumen de cruceros fue un error"

Tomó posesión negando que fuera "conseller de rebote". Su nombre se puso sobre la mesa tras la implosión de Més con el veto entre a otros a su predecesor, Vicenç Vidal. No obstante, Miquel Mir (Campanet, 1985) domina por completo su Conselleria. Investigador en conservación de espacios naturales y litoral, así como ex director general, responde con soltura y seguridad sobre cualquier tema

P ¿Después de un mes es capaz de explicar por qué es usted el conseller y no Vicenç Vidal?

R Soy capaz de explicarlo desde el primer momento. Soy conseller porque el partido confió en mí. Fui parte de una solución propuesta por la ejecutiva y avalada por la asamblea. Una solución por la que tendremos un magnífico portavoz en el Parlament, que es Miquel Ensenyat; un magnífico senador, como ya está demostrando estos días con su frenética actividad y apuntando maneras, que es Vicenç Vidal, y yo como conseller de Medio Ambiente.

P Un argumento de Més para el relevo era dar paso a caras nuevas. ¿Se ve haciendo carrera política?¿Tiene alguna ambición?

R Mi ambición personal es el día a día. No soy una persona que piense demasiado a largo plazo a nivel personal. Ahora estoy al frente de esta conselleria y estoy centrado en este encargo y no en mi futura carrera personal o profesional.

P ¿No se ve candidato a alguna institución en cuatro años?

R No, ahora mismo estoy centrado en esta conselleria. En ningún momento estos días me he parado a pensar en esta posibilidad.

P Més buscaba perfiles que marcaran perfil propio dentro del Govern. ¿Su objetivo es pegar codazos a sus socios del PSOE?

R No [Ríe]. Mi objetivo es poner en marcha políticas medioambientales valientes y pioneras, y es mi prioridad porque es uno de los temas identitarios de Més. Los cuatro años pasados, muchas de las políticas impulsadas por Més fueron las que tuvieron más eco mediático en Europa y en todo el mundo, como son la ley de Cambio Climático, la de Residuos o la protección de la posidonia. Esto es lo que debe ser Més y su importancia de estar en el Govern.

P Dice que su objetivo no es dar codazos al PSOE, pero de momento ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales por la ampliación de Cabrera.

R No se mira el color político sino los intereses de Balears. Se ha interpuesto un recurso al Estado porque no se llegó a un acuerdo sobre la gestión de Cabrera. En el caso de la ley de Residuos, ante la esperada comisión bilateral, también defenderemos los intereses de Balears. En su discurso de investidura Sánchez prometió desarrollar leyes como la de Residuos o la de Cambio Climático. Me alegró, pero a la vez me sorprendió, ya que el Estado aquí nos las quiere impugnar.

P ¿Confía en resolver las diferencias con la ley de Residuos y evitar que llegue al Constitucional?

R Quiero ver posible la solución y estoy convencido de que si llega a haber un gobierno de izquierdas llegaremos a un acuerdo. Si continuara la ministra Teresa Ribera, con su talante y su conocido interés por estos temas, no será un problema, son aspectos salvables. No sólo creo que habrá acuerdo con el Govern, sino que el Estado seguirá el ejemplo de Balears.

P ¿No utilizará usted maquinillas desechables para afeitarse?

R Desde 2006 no me paso una hoja de afeitar, así que hace muchos años que me he desecho de ellas. Soy un convencido. En 2006, recién licenciado, fui uno de los impulsores de la recogida selectiva en mi pueblo, Campanet.

P Además de maquinillas desechables, la prohibición de los plásticos de un solo uso afectará a tonners de impresora, cápsulas de café, bolsas de plástico e incluso algunos tampones. ¿Balears está preparada para esta restricción de la ley de Residuos?

R Cualquier sociedad está preparada si hay voluntad. En sociedades capitalistas, estos cambios generan reticencias y necesitan impulsos normativos. Es un tema de concienciación ciudadana. En tema de residuos y de cambio climático no se puede esperar más, hemos llegado a un punto en que hay que poner medidas drásticas si no queremos llegar a una situación irreversible. Balears, con esta ley, dio un paso al frente e incluso se adelantó a la Unión Europea, que no obstante ya está animando a los Estados a seguir este camino.

P Que sea posible dependerá de las grandes marcas que distribuyen los productos afectados. ¿Responderán?¿Habrá alternativa para el consumidor?

R La ley de Residuos no prohíbe productos, sino los materiales que se utilizan para estos productos. La ley no prohíbe las cápsulas de café, sino el material del que hoy están hechas. Tienen que ser materiales biodegradables o reciclables. Estoy seguro de que las grandes empresas y multinacionales no solo son conscientes de que en Balears hay esta ley, sino de que toda Europa va en esta dirección.

P Mientras estas empresas se adaptan, ¿no puede haber un impasse en el que no se comercialicen sus productos en Balears?

R No creo que este sea el escenario. Tampoco lo niego, porque no estoy en la cabeza de los directivos de las grandes marcas, pero creo que estas empresas saben que si no es hoy será mañana y que desde ya deben adaptarse para Europa.

P Llamó ignorante al líder de Vox, pero no es el único en quejarse de la posidonia en las orillas de sa Ràpita y es Trenc.

R Sobre cualquier tema puede haber críticas y discrepancias, pero no puedo compartir que vengan desde la ignorancia, la demagogia o la mentira. Balears, con el decreto de posidonia, en su artículo 6, regula su extracción de las playas. El decreto permite retirar la posidonia en playas naturales con servicios, pidiendo autorización. En Mondragó, a solicitud del ayuntamiento de Santanyí, se retiró. Si nadie lo solicita, no se retira. Uno de los explotadores de es Trenc lo solicitó, pero, por falta de maquinaria, dejó caducar la solicitud. Ahora se han vuelto a recibir solicitudes y se estudiarán.

P Entonces, ¿sí que retirarán la posidonia de sa Ràpita?

R Si hay solicitudes y se cumple el decreto, sí, se puede retirar. Lo que no se puede hacer es poner en duda la importancia de la posidonia. Es absurdo. Hay estudios que demuestran que uno de los primeros factores que explican el retroceso de la playa de Es Trenc es la mala gestión de la posidonia.

P Y si no llegara a haber solicitud, ¿no interviene la Conselleria?

R La Conselleria intervendría si desde el punto de vista ambiental fuera necesario. A nivel social se enfatiza la gente que critica la posidonia, pero hay mucha gente que defiende que no se retire, que las playas naturales se preserven.

P Han protegido las praderas de posidonia, pero, ¿Balears tiene los medios suficientes para impedir los fondeos ilegales?

R Como conseller siempre pediré más medios para mi departamento, pero me atrevo a decir que a día de hoy, Balears tiene más medios que nunca para la vigilancia de fondeos. Y me atrevo con más: no hay, a día de hoy, ninguna región del Mediterráneo con tantos medios como Balears. Ninguna. Tenemos 15 embarcaciones de vigilancia y asistencia repartidas en Balears, dos embarcaciones del Ibanat en Eivissa y Formentera que ayudan, otra en Menorca, las que gestionan los campos de boyas ecológicas y las reservas marinas, que también vigilan, y la implicación de los agentes de Medio Ambiente y de la Guardia Civil. El balance es muy positivo.

P ¿Los vertidos de las depuradoras no tiran por tierra toda la protección de la posidonia?

R Nunca negaré que los emisarios son un problema. Pero seamos objetivos, no es lo mismo poner solución a un fondeo que a un emisario o depuradora que hay que arreglar. ¿La solución es parar las depuradoras? Seamos consecuentes con lo que decimos. Naturalmente hay que ser ambiciosos en la solución de las depuradoras.

P Madrid les dice que tienen que pagar 120 millones para las depuradoras de el Coll y de Can Picafort. ¿Lo pueden afrontar?

R Es una cosa que vamos a batallar. Había un convenio de financiación y habrá que hablarlo. El tema de la depuración hay que abordarlo. El problema de las depuradoras es la sobresaturación. Si fueron construidas para poblaciones de 10.000 habitantes y tienen la presión de 30.000, los problemas son los que son. La solución es corresponsabilidad entre Govern, Estado y ayuntamientos. En las infraestructuras de agua también hay que trabajar para evitar las fugas de agua en la red.

P Según Autoridad Portuaria no habrá límites a los cruceros hasta 2022. ¿Lo considera el primer incumplimiento del Pacto?

R En 2022 quedará legislatura. El tema de los cruceros debe solucionarse. Los tempos no los manejo, pero hay que abordarlo. No se puede traer cada día o cada tres días una ciudad paralela a Palma sobre el mar. Para mí fue un error adaptar en su momento el puerto de Palma al actual volumen de cruceros. Si en índices de tráfico no estamos en los volúmenes de contaminación de Barcelona, Madrid o Valencia, con el imput de los cruceros estamos a la par.

P Han acordado la creación de una zona de control de emisiones. Sin embargo, Balears en solitario poco tiene que hacer.

R Siempre se podrá establecer de manera unilateral en aguas territoriales y hoy es muy necesario.

P ¿Están hechos los deberes para evitar grandes incendios forestales este verano en Balears?

R Los deberes están hechos pero no garantizan nada. Con el Ibanat, tenemos uno de los mejores operativos de gestión forestal de España. La actuación principal en los incendios debe ser la prevención, la extinción es la respuesta, y aquí la gente que en verano trabaja en extinción, durante el invierno trabajan en los bosques en tareas de prevención, con cortafuegos o arreglando caminos. Pero garantizar que no habrá más incendios no se puede. Los incendios forestales han venido para quedarse y cada vez serán más intensos, más recurrentes por el cambio climático y más peligrosos.