Pons (PSIB) y Jover (Podemos) todavía ven posibilidad de pacto

Los diputados por Balears vivieron ayer la sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez entre la decepción de socialistas y Podemos y la indignación de PP, Ciudadanos y Vox. Pere Joan Pons, diputado del PSIB-PSOE, consideró que la abstención de Podemos y los nacionalistas indica que todavía existe margen para el acuerdo antes de abocarnos a una nueva cita electoral en noviembre. Antònia Jover, parlamentaria de Podemos, aseguraba tras el pleno de ayer que su formación "sigue con la mano tendida" al acuerdo.

El socialista Pere Joan Pons lamentaba la "oportunidad histórica perdida" y recordaba que el 28 de abril "los ciudadanos dijeron que querían que el partido socialista siguiera gobernando y creo que la última oferta a podemos, con una vicepresidencia social, es generosa". "Pienso -añadió Pons- que con la abstención de Podemos y el resto de fuerzas de la izquierda se abre una posibilidad a que se llegue a un acuerdo antes del 23 de septiembre y se evite una nueva cita electoral".

La diputada podemita Antònia Jover indicaba después del pleno que "desde Unidas Podemos se han realizado muchos esfuerzos para alcanzar un acuerdo y con innumerables cesiones". Jover recordaba que ayer mismo desde la tribuna Pablo Iglesias volvió a ceder. Pese a ello, la parlamentaria de Unidas Podemos por Balears afirmaba: "Nosotros lo seguiremos intentando, ya que consideramos que la gente no se merece nuevas elecciones".

Los diputados isleños de los partidos de la derecha no han escatimado críticas a los desencuentros entre socialistas y Podemos. Margalida Prohens (PP) calificó de "espectáculo bochornoso" el hecho de haber llegado a esta situación sin ningún programa y sin ningún acuerdo cuando las elecciones fueron el 28 de abril. "Hemos visto a un Pedro Sánchez altivo, prepotente y soberbio, con ninguna intención de salir elegido presidente como ya le recordó Pablo Casado el lunes". Prohens lamentó que tras cuatro meses no haya gobierno: "En el PP seguimos con nuestra intención de pactos de Estado, reclamamos a Sánchez que vuelva a la centralidad y allí nos encontrará".

Joan Mesquida (Ciudadanos) opinaba que había sido un pleno "más propio de un mercado persa que de un Congreso de un país serio como España". Mesquida recordaba que "han discutido cómo repartirse el botín y si no son capaces de decidir 3 ó 4 ministerios cómo serán capaces de Gobernar". Para el diputado naranja por Balears "Sánchez no es de fiar y no creo que a Iglesias le apetezca ir al sofá de Moncloa después de las puñaladas del PSOE". Con estas palabras, Mesquida auguraba repetición electoral.

Malena Contestí, diputada de Vox, afirmaba: "Sorprende que las izquierdas no puedan ponerse de acuerdo después de tanto teatro. No podemos permitir que la inestabilidad derive en pactos con Bildu y demás, no podemos dejar que esto nos lleve a la destrucción de España".



Críticas de Més y El Pi

La ejecutiva de Més lamentó ayer "que la izquierda no se haya puesto de acuerdo para gobernar" y calificó de "falta de respeto a la ciudadanía" la repetición de elecciones. Los nacionalistas responsabilizan a Pedro Sánchez del fracaso y consideran "vergonzoso" que el PSOE pidiera la abstención de la derecha. Alaban la actitud de Bildu, ERC y Compromís con su abstención. El Pi, por su parte, consideró "una irresponsabilidad" la investidura fallida y un "fracaso" repetir elecciones.