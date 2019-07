El TSJB rechaza el recurso del juez Florit y lo acerca al banquillo

La Sala de lo Penal del TSJB, compuesta por los jueces Antoni Terrasa, Carlos Gómez y Pedro Barceló, ha rechazado en todos sus términos el recurso planteado por el magistrado Miguel Florit en el llamado caso Móviles, una decisión que acerca cada vez más al juez al banquillo de los acusados. El tribunal que tendrá que pronunciarse en un futuro sobre este caso confirma los indicios de delitos apreciados por la magistrada instructora Felisa Vidal, que entendió que el juez había cometido una actuación delictiva al ordenar la intervención de los teléfonos móviles y de los aparatos electrónicos de los periodistas Kiko Mestre, del DIARIO de MALLORCA, y de Blanca Pou, de la agencia Europa Press, que escribían sobre el caso Cursach. La magistrada consideró que Florit había podido cometer hasta cuatro delitos, entre ello el de prevaricación y el de violación del domicilio.

En esta resolución dictada por el TSJB, redactada por el juez CArlos Gómez, rechaza el recurso que planteó tanto el abogado del magistrado Florit, como del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló,que rechaza que el antiguo instructor del caso Cursach hubiera cometido delito alguno al ordenar la incautación de los móviles. La resolución de la Sala es muy crítica con la actuación del fiscal, por cuanto instó la nulidad de las actuación por supuesta indefensión de Florit cuando ni siquiera el abogado del juez lo había alegado. La supuesta vulneración se había producido por comunicarle con retraso la interposición de una querella en su contra.

También cuestiona la Sala que la fiscalía se quejara de que no se había practicado el análisis de los teléfonos de los periodistas, para comprobar si se había entrado en su contenido, tal como había ordenado inicialmente la magistrada instructora. Sin embargo, en el auto se recuerda que esta prueba no se llegó a practicar porque la Policía señaló que no se podía realizar sin el volcado del contenido entero de los teléfonos móviles de los periodistas, por lo que se rechazó hacerla. En el auto se cuestiona que el fiscal jefe ha intentado buscar un paralelismo entre las resoluciones judiciales de Florit sobre los teléfonos móviles y la decisión de Felisa Vidal de denegar definitivamente la prueba pericial sobre los elementos electrónicos.Por esta razón, los tres jueces critican que el "Ministerio Fiscal aproveche su relevante posición en el proceso penal para hacer insinuaciones de prevaricación respecto a la magistrada instructora, carentes de todo fundamenteo y con finalidad puramente retórica, confundiendo la discrepancia con la descalificaci´n personal, raya en la falta de respeto"

Sobre los hechos que pivotan el caso Móviles, la Sala también aprecia indicios de delito por cuanto entiende que el juez instructor no podía adoptar cualquier medida de investigación, como era ordenar la incautación de los teléfonos, por cuanto "no tendría sentido alguno la existencia de las garantías y derechos fundamentales de naturaleza procesal"

Contra esta decisión del TSJB no cabe recurso alguno. Antes de que se celebre el juicio la magistrada instructora deberá dictar el auto de apertura de juicio oral, que tampoco es recurrible, y la Sala deberá acordar la fecha del inicio del juicio en el que Florit tendrá que defenderse de los delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto proesionbal del periodista y la interceptación de sus comunicaciones.