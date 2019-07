Loreto Amorós revela en Facebook que ha sufrido violencia de género

La mallorquina Loreto Amorós, la que fuera candidata de Sobirania per les Illes (SI) al Senado, ha denunciado en su Facebook que ha sido víctima de violencia de género. Amorós, muy conocida por ser una persona muy activa en las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram y por causar revuelo con sus comentarios sin tapujos sobre sexo o política, a favor del feminismo y en contra del ciberacoso sexual que muchas mujeres sufren en la Red, ha revelado en su pefil de Facebook que el pasado martes interpuso una denuncia contra la persona que ha sido su pareja en los últimos cuatro años.

La mujer, natural de Inca, pide tiempo a los internautas para lograr sobreponerse a este golpe y poder relatar lo ocurrido. "Solo os pido que no me preguntéis, por el momento no tengo fuerzas para hablar y, sobre todo, que los que le podáis ayudar, lo hagáis", indica en referencia a su pareja.

Amorós cuenta con miles de seguidores en las redes sociales. Sus mensajes provocadores que luchan contra los tabúes establecidos en la sociedad la han convertido también en víctima de ciberacoso sexual a través de Internet. Muchos de sus comentarios son respondidos en la Red con insultos, humillaciones y expresiones machistas.

En 2016, la popular tuitera mallorquina fue entrevistada por Interviú. "Digo lo mismo que Pablo Iglesias y a mí me llaman puta", tituló la revista. "La única diferencia entre ambos casos es que yo soy mujer", "hace años que aguanto estos ataques, unos intentan ligar conmigo enviándome fotos de sus penes y otros me insultan e incluso amenazan de muerte", "que a mí me interese el sexo no les da derecho a acosarme", lamentaba la mujer en Interviú.

Amorós ha revelado esta semana en Facebook que ha denunciado a su pareja por violencia de género. "Es la persona a la que más he querido en el mundo, pero hay adicciones que pueden matar hasta al amor más grande. Tengo un parte de lesiones y el peritaje forense, no es una gilipollez y en absoluto una venganza", asegura en la red social, mientras pide no culpar a la víctima.