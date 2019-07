La expareja de 'la kelly' que ha demandado a su hotel asegura que "jamás" la ha maltratado

La expareja de 'la kelly' que ha demandado a su hotel por despedirla después de ponerse de baja por un episodio de violencia de género ha negado haberla maltratado durante los más de tres años de relación que mantuvo con ella. "Son todo mentiras", destacó ayer el hombre, que trabaja en el mismo establecimiento hotelero que extinguió el contrato laboral de su excompañera sentimental por no superar el periodo de prueba, según la empresa.

"Jamás la he maltratado", aseguró el ciudadano, si bien reconoció que una vez llamó "puta" a su entonces pareja. "Solo la insulté esa vez", admitió. Por estos hechos, fue condenado por un delito leve de injurias. La magistrada le impuso cinco días de trabajos comunitarios y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante cinco meses por haber enviado un mensaje a la joven en el que le decía "pedazo de puta". El hombre ayer recalcó que no fue condenado por maltrato. Según su versión, su expareja actuó por despecho cuando él le dijo de romper la relación porque había conocido a otra persona. "Jamás le he pegado, ella me controlaba el teléfono", indicó.