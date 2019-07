Críticas por discriminar a dos discapacitados

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acusa al Consell de Mallorca de "discriminar" a dos niños con discapacidad que no han podido participar en una escuela de verano debido a que no disponían de monitores cualificados para atender a personas con discapacidad. Tras reunirse con las madres de los dos niños, Galmés atribuyó estos hechos a que no se han dotado "bien" transferencias de competencias como la de Juventud, según informó el PP de Mallorca en un comunicado.