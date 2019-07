Primera crisis al votar Més en contra de los cargos del Consell en Menorca

La asamblea de Més per Menorca decidirá próximamente la continuidad en el pacto de gobierno del Consell tras la negativa del PSOE a ceder las presidencias del Consorcio de Residuos y la Agencia Reserva de la Biosfera. Los tres consellers de Més per Menorca votaron ayer en el pleno en contra del organigrama del Consell, al no contemplar la delegación de las presidencias de los órganos institucionales acordados el pasado 5 de julio con el PSOE y Unidas Podemos.