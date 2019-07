Las cargas de trabajo estivales hacen inviable el control de jornada

"Hasta que no acabe la temporada turística, el fraude en el control de la jornada laboral no va a mejorar", afirma el responsable de Acción Sindical en UGT-Servicios de las islas, José García, una afirmación con la que está totalmente de acuerdo la secretaria general de esa misma federación en CC OO- Balears. El motivo es relativamente simple: en estos momentos las cargas de trabajo son tan abultadas que resulta imposible desarrollarlas dentro del horario pactado, lo que lleva a prolongaciones y supresión de días de libranza que no se hacen constar oficialmente. Es además una práctica que en muchas ocasiones se hace con la complicidad del asalariado, que aspira a ganar en seis meses unos ingresos que le permitan vivir todo el año.

Según Silvia Montejano, para poder respetar la jornada prevista en contratos y convenios colectivos muchas empresas, especialmente las vinculadas al sector turístico, deberían incrementar sus plantillas en torno a un 35%. Sin embargo, la solución que se está aplicando en la mayoría de los casos es pedir a los empleados que alarguen su horario, pero sin que quede constancia de ello, a cambio de una compensación económica que se recibe en negro o aparece en la nómina pero haciéndola constar como complementos de productividad y similares, y no como prolongaciones de jornada.

Eso explica, añaden Montejano y García, que en la mayoría de las empresas el sistema elegido para registrar el horario realizado por los empleados sea el "papel y bolígrafo", por ser también el que hace más simple la comisión de irregularidades en esta materia. En este aspecto, José García pone de relieve que en el sector servicios las empresas en las que hay deficiencias a la hora de reflejar la jornada son la mayoría, y subraya que puede llegar a un 80% en los segmentos más relacionados con la actividad turística.

Los dos representantes sindicales ponen en valor la campaña extraordinaria de inspección que se está desarrollando en julio y agosto (para la que llegan a Balears 32 inspectores de la península, 16 de ellos a Mallorca) y que en esta ocasión ha incorporado la previsión de visitar 700 empresas isleñas para comprobar que el registro de la jornada se está llevando a cabo.

Escasa eficacia



Pero aunque en aspectos como la lucha contra la temporalidad o la parcialidad desde CC OO y UGT se destacan los resultados que se están obteniendo, se pone en duda la eficacia que se va a alcanzar en el tema de las prolongaciones de jornada irregulares. Para empezar, se recuerda que el planteamiento que se han fijado el ministerio de Trabajo y la Conselleria es comprobar que ya se ha puesto en marcha ese registro de los horarios o, como mínimo, que está siendo negociado con los comités de empresa. En este aspecto, se apunta que ya son mayoría las que lo han implantado, aunque cosa muy diferente es que con ello se esté reflejando la realidad.

José García y Silvia Montejano afirman que solo se frenará el fraude en esta materia si los inspectores, además de comprobar que el registro se aplica, hacen una segunda y una tercera visita para verificar que los trabajadores están en su puesto solo durante el horario que se indica y respetando los días de descanso, una comprobación de la que se duda que se haga por el momento.