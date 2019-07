Vidal arremete contra Sánchez: "Ha demostrado falta de sensibilidad y compromiso con Balears"

Vicenç Vidal, senador autonómico por Balears, se ha mostrado contudente y ha arremetido contra el discurso de investidura de Pedro Sánchez por olvidarse de las necesidades urgentes de nuestras islas. "Ha demostrado un falta total de sensibilidad y de compromiso hacia Balears". Vidal, que es el senador autonómico de la izquierda y elegido con los votos del PSIB-PSOE, ha iniciado su mandato en plan reivindicativo contra Madrid. De hecho, tras escuchar en directo en Madrid el discurso de Sánchez, no ha dudado en asegurar que las palabras del candidato socialista "son decepcionantes, ya que para él Balears no existe".

El senador de Més ha recordado que Sánchez no ha hecho ninguna mención hacia los problemas que padece "un territorio como el nuestro que tiene tantas necesidades reales y urgentes que merecen una respuesta inmediata del Estado". Vidal ha añadido que es el momento de pasar a la acción y conseguir "un compromiso firme con las Islas Balears, hay temas que no pueden esparar más y hoy el candidato Sánchez ha perdido una oportunidad histórica de revertir una situación que no puede esperar más. Ha quedado claro que Balears no existen para Pedro Sanchez".

Vidal ha valorado las alusiones a la vivienda, emergencia climática o políticas sociales, pero ha incidido en que "las buenas palabras no bastan". De hecho, ha recordado que mientras plantea abordar la emergencia climática, su Gobierno presenta recursos ante los tribunales para limitar la capacidad normativa del Parlament de les Illes Balears", en alusión a la Ley de Cambio Climático de las islas recurrida por Madrid. También se ha referido al convenio ferroviario bloqueado o a la subasta de los terrenos para viviendas sociales de son Busquets o de un nuevo Régimen Especial para Baleares. Vidal ha hecho especial mención a las 15 iniciativas de las islas que Madrid tiene bloqueadas.