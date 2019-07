Juan Pedro Yllanes: "Con Negueruela hablo de política y del Govern, nada más. Esa es mi relación con él"

Juan Pedro Yllanes Suárez (Sevilla, 1960), magistrado en excedencia de la Audiencia de Palma. Fue uno de los primeros jueces en centrarse en la lucha contra la corrupción. Ha sido diputado de Podemos en el Congreso. Ahora es el nuevo vicepresidente del Govern. Un mandato que se ha iniciado con la polémica por la disputa pública y acalorada con el otro hombre fuerte del Ejecutivo Armengol: Iago Negueruela

P ¿Cuántas veces ha echado de menos la toga de juez desde que está en la política?

R Pocas. La verdad que muy pocas. Me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora, lo encuentro apasionante y no echo de menos la toga.

P Y ahora Transición Energética. ¿Balears está preparada para empezar a cerrar la central de es Murterar a partir del año que viene?

R Balears debe estar preparada para cerrar es Murterar. Ese es un compromiso que hay, que consiste en cerrar dos unidades de es Murterar el año que viene, garantizando que la ciudadanía de Balears no pierda ni un minuto de suministro. Habrá que buscar los medios técnicos para que efectivamente no se produzca una merma en el servicio de energía eléctrica y habrá que comprometerse, junto con la empresa que explota es Murterar, para que estas dos unidades, que son las más contaminantes de la central térmica, puedan quedar cerradas.

P ¿Tenemos alternativas con energías limpias?

R Hasta la propia Unión Europea nos reconoce la posibilidad de que seamos uno de los lugares donde se pruebe el suministro a través de energías limpias y renovables. Por lo tanto, sí que tenemos alternativas y posibilidades de impulsar las energías limpias.

P Desde algunos sectores se ha alertado del impacto territorial de los parques fotovoltaicos en un territorio limitado como las islas. ¿Qué piensa de ello?

R Pienso que debemos tener en cuenta todos los aspectos. Es cierto que tenemos un territorio limitado, un territorio frágil que hay que cuidar, un territorio donde tenemos patrimonios mundiales como la Serra de Tramuntana o una reserva de la Biosfera como es Menorca. Por todo ello vamos a ser imaginativos en las soluciones. Hay mucho terrenos urbano y zonas rústicas de baja calidad que pueden servir para apostar seriamente por las renovables. La apuesta que debemos hacer en esta comunidad es por la fotovoltaica, ya que la eólica tiene un gran impacto visual y en las zonas que sería aprovechable, como es la Serra de Tramuntana, no se pueden instalar.

P Hablemos de la Ley de Cambio Climático.

R Es un instrumento legislativo interesante que hay que desarrollar. Prevé cuestiones importantes, como el Instituto Balear de la Energía que supone una apuesta importante para comercializar energía desde lo público. Es cierto que tiene problemas, porque nos han avisado de la posible inconstitucionalidad de algunos artículos, esencialmente los que afectan a las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y también en el plazo para acabar con la circulación de vehículos diésel. Es una de las tareas apasionantes que va a tener encomendada esta Conselleria.

P ¿Teme tener que rebajarla para evitar el recurso ante al Constitucional?

R Yo espero que nos pondremos de acuerdo con el Gobierno central, reflexionando y razonando y sin necesidad de llegar a los tribunales. Espero que seamos capaces de convencer al Gobierno que el anticipo de prohibir los vehículos diésel en 2025 forma parte del reto que tiene este territorio frágil para luchar contra el cambio climático.

P ¿Le preocupan las ofensivas de las multinacionales para evitar que se aplique la prohibición de los diésel?

R Lógicamente cada uno va a defender sus intereses. Ya contamos con que la patronal de fabricantes de vehículos va a presionar y algunos colectivos relaciones con el transporte también. Vamos a ser lo suficientemente didácticos para convencerles de que la apuesta de futuro es avanzar hacia la movilidad eléctrica.

P ¿Hay que poner topes al turismo en Baleares?

R No es una cuestión de hablar de topes. Creo que debemos buscar un modelo turístico que sea sostenible. En el fondo de lo que estamos hablando es de sostenibilidad, no solo desde el punto de vista ecológico, también de sostenibilidad del modelo económico. Durante estos cuatro años debemos trabajar y reflexionar sobre cómo cambiamos ese paradigma económico que nos hace depender extremadamente de una actividad tan volátil como el turismo. Precisamente en esta conselleria llevamos comercio e industria y debemos impulsar nuevas industrias que no sea exclusivamente la turística. Tenemos potencial para facilitar la puesta en marcha de nuevas industrias y reforzar las que ya están implantadas.

P ¿La industrial y el comercio en Balears están en peligro de extinción?

R No. Lo niego rotundamente. Y creo que cuando terminemos nuestra gestión en esta Conselleria podremos decir que la industria y el comercio, junto con el turismo y otras actividades, sean el motor económico de las islas.

P ¿Las grandes superficies se están comiendo al pequeño comercio?

R Por eso vamos a cambiar las políticas y apostar por el pequeño comercio, el comercio de proximidad.

P ¿Cuáles serán esas políticas?

R Habrá que ver, cuando se pidan licencias para nuevas superficies comerciales que ocupen mucho territorio, qué decisiones podemos tomar. Lo que le puedo garantizar es que la idea de esta Conselleria y de Unidas Podemos es la de fomentar el comercio de proximidad, que aportan empleo de calidad y

crean riqueza.

P ¿Habrá más impuestos verdes además de la ecotasa?

R Habrá que estudiar aquello en lo que no somos pioneros, aquello en lo que Europa se está implicando. Francia establece un impuesto sobre los vuelos que salen del país salvo los territorios franceses de ultramar. Por consiguiente, ya no estamos hablando de una idea rara que se les ha ocurrido a las izquierdas en Balears. Se trata de una apuesta de futuro que Europa ya empieza a aplicar.

P ¿Teme que estos impuestos no se lleguen a aplicar porque sus socios no quieran violentar a los hoteleros?

R Al final no es una decisión solo de esta Conselleria. Es algo que llevaba en el programa Més y que nosotros nos adherimos. Nos tenemos que poner al día y existe una creciente preocupación en la sociedad por el cambio climático. Los impuestos verdes no surgen de los gobiernos, surgen de los movimientos ciudadanos que apuestan por un planeta sostenible y necesariamente hay que hacer un planteamiento claro sobre la posible creación de esta fiscalidad.

P ¿No temen que generen polémica, como con la ecotasa?

R Habrá que sentarse. La ecotasa, cuando acabe esta legislatura, va a ser una cosa aceptada y admitida por todos los sectores económicos y sociales. Estoy convencido de que la sociedad sabe que la ecotasa es importante y va a formar parte de la habitualidad turística de nuestras islas.

P ¿Ya ha hecho las paces con Iago Negueruela?

R Con Iago Negueruela hablo de aquellas cuestiones que nos afectan y que son imprescindibles para la gobernabilidad de Balears. Nada más.

P ¿Por qué se perdieron los papeles entre ustedes en público por el reparto de funcionarios?

R Insisto, yo con Iago Negueruela hablo de política. Hablo de cuestiones que nos afectan a los dos y que forman parte del programa de gobierno de esta Comunidad. Esa es la relación que tenemos Iago Negueruela y yo.

P ¿Ya tiene funcionarios en su Conselleria para empezar a trabajar? Me refiero a Gestión Económica, Contratación o Servicios Jurídicos.

R El tema del personal todavía no está resuelto, pero se va a resolver inmediatamente y vamos a tener el personal imprescindible y necesario para que funcione la Conselleria. Los secretarios generales de cada departamento están trabajando para completar los equipos de funcionarios.

P Explíqueme por qué usted puede ser vicepresidente de Francina Armengol y Pablo Iglesias no puede serlo de Pedro Sánchez.

R No tengo explicación. Yo creo que la apuesta de Francina Armengol es una apuesta valiente, reconociendo el valor de los escaños de Unidas Podemos y con ello se garantiza un gobierno con una mayoría estable durante toda la legislatura. Pedro Sánchez tiene la misma posibilidad en el Gobierno central. Gobernando con Unidas Podemos, con la vicepresidencia y carteras ministeriales, tiene estabilidad para la legislatura. La propia presidenta Armengol ha dicho que en Madrid se debería coger el ejemplo de Balears.

P Usted es un 'errejonista' confeso. Ahora Íñigo Errejón quiere expandir su proyecto de Más Madrid a nivel nacional. ¿Allí estará Juan Pedro Yllanes?

R (Rie). Juan Pedro Yllanes está ahora mismo de vicepresidente y conseller del Govern de Balears, representando a los votantes de Unidas Podemos. Íñigo Errejón tiene un proyecto político diferente en el que yo no participo. Yo fui 'errejonista' cuando esta palabra tenía sentido. Es un término que yo nunca me apliqué, me lo aplicaron los demás porque nos encanta poner etiquetas. Esa etiqueta yo ya la tengo desprendida, ya que Íñigo Errejón ya no está en Unidas Podemos. Sí que le deseo mucha suerte en su nueva andadura política.

P ¿Con qué sello le gustaría que se caracterizara su mandato en Transición Energética?

R Por una apuesta segura para garantizar el bienestar de las futuras generaciones de Balears, por un trabajo serio, con perfiles técnicos capaces de desarrollar los retos de cada una de las direcciones generales y porque no se escatime ni un minuto de trabajo para alcanzar los objetivos marcados.