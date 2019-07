6.000 mujeres esperan cita para una mamografía para prevenir el cáncer

Entre cinco mil y seis mil mujeres que deberían haber sido citadas en el hospital de Son Espases para someterse a una mamografía que descartara o alertase de la presencia de alguna circunstancia sospechosa, no lo han sido todavía. Estas mujeres que no han sido llamadas son una parte de las mujeres de Balears a la que se le realiza el cribado poblacional de cáncer de mama.

Este dato es aportado por Carmen Sánchez-Contador, coordinadora de la Estrategia de Cáncer en esta comunidad autónoma, que admite que "con los recursos actuales, solo podemos cubrir al 65% de la población femenina adscrita al sector de Ponent [cuyo centro de referencia es el hospital de Son Espases]".

Las entre cinco y seis mil mujeres a las que no se les ha realizado la mamografía que les correspondía serían, en números absolutos, ese 35% de la población del sector de Ponent que no ha podido ser citado por esta falta de recursos.

Una falta de recursos que, concreta Carmen Sánchez-Contador, obedecería a una carencia de radiólogos que puedan interpretar las mamografías realizadas en este cribado. Los médicos especialistas que saben determinar si esa mancha sospechosa que aparece en la prueba diagnóstica puede ser un tumor o alguna otra cosa sin importancia.

Desterritorializar las pruebas



No obstante, la coordinadora del Registro de Cáncer pone sus esperanzas en el anillo radiológico para revertir en breve esta peligrosa coyuntura.

"El anillo radiológico permitirá desterritorializar la interpretación de las mamografías ya que las podrán leer radiólogos de otros hospitales públicos y no necesariamente aquellos del centro al que está adscrito la paciente", explica la coordinadora.

Sánchez-Contador aludía de esta manera a la red radiológica común que ha puesto en marcha el Servei de Salut recientemente y que permite que cualquier médico, ya sea un especialista o uno de cabecera, acceder a todas las pruebas de imagen radiológicas realizadas a cualquier paciente de esta comunidad autónoma

Y no solo acceder a ellas, sino interpretar las mamografías realizadas. Así, aquellas mujeres que no pudieron ser citadas recientemente por carecer de profesionales que pudieran analizar los resultados de las mismas, ahora podrán serlo ya que sus pruebas serán "leídas" por radiólogos de otros hospitales públicos del Servei de Salut. "Este verano ya estamos comenzando a reorganizar el sistema, y confiamos en que la situación se normalice en unos dos años, entre finales de este y a lo largo de todo el próximo ejercicio", prevé la coordinadora.

Sánchez-Contador admite que entre las mujeres que no han sido citadas las habrá de todas las edades. Con cincuenta años cumplidos que deberían haberse sometido a la primera mamografía tal y como establece el cribado poblacional, y de otras edades a las que debería habérseles citado para las segundas y sucesivas pruebas diagnósticas del programa.

El cribado poblacional para prevenir el cáncer de mama se realiza a toda mujer asintomática de las islas con edades comprendidas entre los cincuenta y los sesenta y nueve años. Estos cribados consisten en realizar, a partir de los cincuenta años y a toda mujer censada en este archipiélago, una mamografía cada dos años hasta que cumplan los 69 para descartar la presencia de un tumor mamario o, en caso de hacerlo, detectarlo lo más tempranamente posible para conseguir tener más porcentajes de éxito en su tratamiento.

No cada dos años



Sí admitió Sánchez-Contador que a algunas de estas mujeres que no han sido citadas por falta de radiólogos la mamografía no se les hará cada dos años como marca el cribado, sino con algo más de retraso. Una deficiencia del programa que asegura que no se ha producido entre la población de mujeres adscritas a otros hospitales públicos. "En Inca, Manacor y Son Llàtzer, así como en Menorca y Eivissa, la cobertura se está haciendo cada dos años y sobre el cien por cien de la población", recalca.

"Siempre habrá alguna mujer que diga que a ella no le ha llegado la carta [para citarle para la mamografía poblacional]. Pero eso puede deberse a que ha cambiado de domicilio, a que tenemos mal su dirección o a deficiencias del correo", asume Contador, que recomienda en estos casos apuntarse telemáticamente al programa a través del portal de salud ( www.ibsalut.es) o a través del teléfono gratuito 900 102 560.

Como se recordará, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres de Balears y algunos datos hablan de 400 casos nuevos cada año de los que el 10%, en torno a 40 anuales, se encuentran ya en fase metastásica, esto es extendidos. Circunstancia que entraña menores posibilidades de supervivencia.