"Voy a matar al niño y después a ti, sé dónde vives". Una víctima confirmó ayer en un juicio en Palma que su expareja le llamó por teléfono desde un número oculto y la intimidó diciéndole esta frase el pasado 26 de febrero de 2018 por la noche. "Él me llamó desde un número oculto. Yo estaba sola con mi hijo. Me dio un ataque de ansiedad", aseguró la mujer, quien tuvo que recibir asistencia sanitaria. Una ambulancia y una patrulla de la Guardia Civil acudieron en su ayuda. Luego, también se personó en el domicilio su actual pareja.

El acusado negó ayer los cargos a través de videoconferencia desde Andalucía. "Yo no la he amenazado. No le quiero causar ningún daño a mi hijo. Es falso. Ella me ha denunciado para que no pueda ver al niño. Tenemos un régimen de visitas pero ella no lo cumple", se quejó el hombre.

El sospechoso recordó que en la tarde del 26 de febrero de 2018 llamó a su excompañera y le envió varios mensajes de teléfono referentes al régimen de visitas desde el despacho de su abogado. "Yo estaba con mi abogado delante", insistió. "Ella no quiere que tenga ninguna relación con el niño. Siempre me pone denuncias falsas para que me quiten la custodia", recalcó el hombre, que cuenta con dos condenas anteriores por lesiones e injurias en 2016.

Mientras, la perjudicada negó haber recibido esos mensajes. "Yo lo tengo bloqueado en el móvil. No he recibido ningún mensaje", aclaró. La mujer renunció a ser indemnizada por las amenazas sufridas: "No quiero dinero. No quiero que me haga más cosas".

La fiscal solicitó ayer un año de prisión para el acusado por amenazas y dos años de alejamiento. Por su parte, el abogado defensor pidió la libre absolución.