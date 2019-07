Uno de cada tres colegios elige dar educación sexual para alejar a los niños del porno

Casi uno de cada tres centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO, con alumnado de entre 12 y 16 años) de las islas reclamó información, asesoramiento y material para impartir de "forma continuada, completa y objetiva" una educación afectiva y sexual "basada en la evidencia" durante el curso 2017-2018, el primero en el que desde la dirección general de Salud Pública se les ofreció la implantación del programa denominado Amb tots els sentits.

Un programa cuya meta es que la población adolescente viva la sexualidad "con placer, y satisfacción, de forma segura y responsable, estableciendo relaciones gratificantes, igualitarias y no discriminatorias", subrayan sus impulsoras Rosa Aranguren, coordinadora autonómica de VIH-Sida, ITS (enfermedades de trasmisión sexual, por sus siglas en catalán) y Sexualidad, y Antònia Tomás, técnica de este departamento adscrito a Salud Pública.



En toda la educación obligatoria

Una formación que, en su opinión, debería impartirse en todos los niveles de la educación obligatoria, desde la etapa infantil de 3 a 6 años tras integrarse primero en Educación Primaria (de 6 a 12 años), –"adaptada lógicamente a cada edad", precisan–, como mejor antídoto futuro contra actitudes, relaciones machistas y violaciones de manadas tan de actualidad en estos días.

Y ambas recalcan que su función es facilitar herramientas al profesorado para que lo integren en el programa educativo de cada centro. "Que forme parte de la educación de la escuela, no que se hable de este asunto en charlas esporádicas que, al no tener continuidad, no pueden abordar la educación afectiva y sexual de forma integral", diferencia Aranguren.

Este pasado curso 2018-2019 ha sido el segundo en el que se ha ofertado a todos los centros de ESO el programa, pero sus resultados aún no han sido evaluados. Sí lo han sido los del curso 2017-2018, el de su implantación.

"Ese año lo pidieron (el programa), 75 instituciones públicas de las que 49 fueron centros educativos (también lo reclamaron 19 centros sanitarios, 4 ayuntamientos y otras 3 entidades), el 27% del total de las escuelas de Secundaria de las islas (184)", se congratulan las dos técnicas de la acogida cosechada en su primer año de implantación.



En torno al 6o% en dos años

De las 49 escuelas que se interesaron por el programa, 41 están en Mallorca, 4 en Menorca y otras 4 en Eivissa. De las mallorquinas, 22 son de titularidad pública (el 53,6% del total), 17 son centros concertados (41,4%) y 2 escuelas privadas (4,8%).

Sin haber empezado aún a evaluar los resultados del programa en este curso académico recién finalizado, el segundo de su implantación, las técnicas tan solo avanzan que lo habrían solicitado un número muy similar de instituciones, 73, de las que 42 serían centros educativos.

Sumándolos a los que solicitaron material y asesoramiento en el primer año, se podría aventurar que ya casi el 60% de las escuelas de ESO de las islas habrían mostrado su predisposición a implantar en su programa educativo esta asignatura de manera regular.

Para todas las áreas que aborda el programa (ver recuadro de la página anterior), al profesorado interesado en implantarlo se le ofrece material formativo, asesoramiento e incluso formación on line, recuerdan las responsables.

Tras acercar una sexualidad y afectividad "real" a los adolescentes de entre 12 y 16 años, el siguiente paso es hacerlo con los alumnos de Infantil (3 a 6 años) y Primaria (6 a 11). "En el año 2020 comenzaremos a trabajar con los materiales", adelantan las promotoras sin querer marcarse plazos estrictos dada la delicadeza del asunto.

"¿Que qué se le puede enseñar a un niño de tres años sobre sexualidad? Que comience a diferenciar lo que le gusta de lo que no le gusta. Y que tiene derecho a decir que no a lo que no le guste", señala Rosa Aranguren.

"Empiezan a aprender que tienen el derecho a ser respetados con lo que se reforzará su autoestima, un elemento fundamental para saber en el futuro lo que quieres o no con independencia de la presión del grupo o de tu eventual pareja", añade Antònia Tomás.

"Queremos cumplir con el derecho que toda persona tiene a una educación integral en un área tan importante en la vida como es la afectividad y la sexualidad. Y que se haga durante toda su escolarización obligatoria ", concluye la coordinadora de la estrategia autonómica.



La sexualidad es una parte inherente del ser humano



Cuatro son los grandes temas que se abordan en el programa que se ofrece a los jóvenes adolescentes, explican sus impulsoras. El primero y fundamental, que la sexualidad es una parte inherente del ser humano que es esencial para tener un desarrollo integral.

El segundo tema aborda la erótica, la diferencia entre el deseo y la atracción, las zonas erógenas, las prácticas y las disfunciones sexuales.

El tercer gran asunto se ocupa de la sexualidad y las necesidades afectivas, las emociones y los sentimientos y las influencias que reciben tanto de las amistades como de los medios de comunicación.

Por último, el cuarto gran capítulo ahonda en el arte de amar, el flirteo, la seducción; la relación real de pareja frente a los mitos románticos; los celos, las relaciones tóxicas y cómo identificarlas, la violencia en la relación de pareja y, frente a ellas, ejemplos de buenas relaciones.