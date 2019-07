Sindicatos y patronal logran un acuerdo para el convenio del 'handling'

Los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y USO y la Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos (ASEATA), patronal que representa al 90% del sector del 'handling', han alcanzado un acuerdo global para el IV Convenio Colectivo 2018-2021 del sector de servicios de asistencia en tierra de aeropuertos.

En cuestión de revisión salarial, el acuerdo contempla un incremento de los IPC de los años 2016, 2017 y 2018, aplicándose los correspondientes retrasos devengados desde esa fecha. De forma que en enero de 2019, enero de 2020 y enero de 2021 se aplique el respecto IPC+2 puntos, con un mínimo del 3%.

Los sindicatos venían denunciando la pérdida en las condiciones económicas de los trabajadores de entre un 10% y un 30% y llegaron a convocar paros en abril en los aeropuertos españoles, huelga que fue desconvocada, al retirar la patronal una cláusula sobre las subrogaciones que propició la reanudación de la negociación.

Los representantes de los trabajadores reclamaban la retirada de la cláusula recogida en el art.73 relativa a los trabajadores subrogados y el establecimiento de garantías para el mantenimiento de los derechos de este colectivo de trabajadores, así como que se fijara un plazo para lograr un acuerdo que permita aprobar el IV Convenio Colectivo del sector, cuya negociación llevaba en marcha hace más de dos años y medio.

La patronal y los sindicatos llegaron a un acuerdo en julio que evitó una huelga en el sector que incluía la regulación de las normas y garantías económicas del personal subrogado en un sector en el que, según los sindicatos, hay más subrogación que en cualquier otro (más del 70%).



Nuevos pluses mensuales

Asimismo, las partes han acordado la creación de pluses de carácter mensual, que forman parte del bruto fijo garantizado a los trabajadores que se subroguen.

La implantación de estos pluses se realizará de forma gradual a partir de noviembre de 2018, a razón de un 25% en noviembre de los sucesivos años de vigencia del convenio, hasta alcanzar el 100% en noviembre de 2021, con las sucesivas revisiones salariales, excepto los de hora extra y hora perentoria.

En concreto, un plus fijo a tiempo completo con jornada irregular (FIJI) cuyo importe será de 110,5 euros mensuales; un plus de turnicidad, flexibilidad y disponibilidad cuyo importe viene fijado por el número de turnos programados y efectivamente realizados: 63,75 euros, 2 turnos; 85 euros, 3 turnos; 97,75 euros, 4 turnos y cinco turnos o más (110,5 euros) y un plus de fijo a tiempo parcial, porcentual a la jornada realizada, siendo de 76,5 euros para aquel trabajador a tiempo parcial que realice una jornada del 90% de la de un empleado a tiempo completo. Además, se ha creado un plus de supervisión (59,5 euros mensuales) y otro de jefatura de servicio (102 euros mensuales).

También se han creado pluses variables por hora extraordinaria (pagada al precio de la hora ordinaria en el nivel correspondiente con un recargo del 50), hora perentoria (con recargo del 75%) y un plus de madrugue (para las jornadas que empiecen entre las 4.00 y las 5.55 en 2018 y progresivamente, pasar a las 6.55 en 2021, de 5 euros por día trabajado).

Finalmente, hay un plus de transporte pagado por cada día de asistencia al trabajo (precio final 2,2 euros por día trabajado) y ayuda a la manutención cuando el turno de trabajo incluya el periodo de 14-16 horas o de 21-23 horas (final de 5 euros).

En el sector del 'handling' trabajan 60.000 trabajadores en toda España, que prestan servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos --entre los que incluyen la asistencia a aviones, viajeros de movilidad reducida, mercancía, correo y pasarelas de viajeros--, un sector que mueve al año 900 millones de euros.

Entre las principales empresas que prestan estos servicios se encuentran Iberia, Swissport, Acciona, Groundforce (Globalia), Atlántica, Clever, AviaPartner, Menzies, easyJet y Lesma-Ryanair y la patronal ASEATA, representa al 90% del sector. Este sector mueve al año cerca de 900 millones de euros.