La dos de Cs tras llamar "frikis" a sus bases: "No dimitiré"

Dos días después de que este periódico desvelara que la secretaria de organización de Ciudadanos en Balears, Joana Capó, en una reunión interna llamó "frikis" tanto a la dirección de Palma como a las bases del partido en la capital, la también concejala en Cort afirma que no va a dimitir.

Y no lo va a hacer, entre otras cosas, porque su cargo en la dirección regional es directamente digitado por Madrid, desde donde manifiesta que "sinceramente, no he recibido ninguna presión ni para dejar el cargo ni para pedir disculpas".

En relación al contenido de la cinta considera que la actitud de quienes realizaron la grabación "es de lo más rastrera" puesto que la reunión se hizo en un contexto de "confianza y confidencialidad".

Insiste además en que la frase "esto es una junta de siete frikis en una agrupación de 200 frikis", dirigida a la dirección y a las bases palmesanas, "está sacada de contexto", por lo que "puede ser interpretada de muchas maneras". Pese a lo anterior, afirma que si alguien considera que "me estoy metiendo con él con esta frase sacada de contexto, no era mi intención", y recuerda que, "en todas las reuniones siempre he defendido y alabado la labor de los militantes y de los voluntarios".

En relación a la situación del partido tras el resultado electoral, acepta que "hay mucho ruido", aunque le quita importancia puesto que "es algo habitual en cualquier partido político". Desliga las dimisiones de Xavier Pericay y de Olga Ballester y las atribuye a que "pueden haber estimado que, al no tener cargos de representación, ya no les compensa o interesa mantener los del partido". En relación a la contratación a dedo de su hermano por parte de Podemos en Cort, afirma que la posición de Ciudadanos es contraria a la contratación de "tantos directivos".