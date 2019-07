Aina Bigorra: "Con los cruceristas, desconectas de Palma y solo quieres llegar a casa"

Aina Bigorra (Palma, 1985) es arquitecta por la Politécnica de Cataluña, alumna de Elías Torres en el proyecto fin de carrera, trabaja en el despacho Duch-Pizà y es cogestora de 'Insòlit', las intervenciones efímeras en seis patios palmesanos que este mes han atraído a once mil inscritos.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Montarían el selecto 'Insòlit' en los patios de Corea?"

—Insòlit son intervenciones efímeras de arquitectos para redescubrir los patios estáticos hoy convertidos en parkings y vestíbulos, no sé si los hay en el barrio de Corea.

—¿Queda algún palacio en manos mallorquinas?

—Quedan, pero muchos se han dividido en edificios plurifamiliares y las obras del Centro demuestran que se están convirtiendo en hoteles. Con la colonización turística, el casco antiguo deja de ser nuestro y se convierte en el barrio dormitorio del hotel.

—'Insòlit' es un nombre insólito.

—Surgió de una tormenta de ideas. Funciona en muchos idiomas, es "no sólido", efímero, volátil, el "in" es inclusivo. Le vamos añadiendo significados.

—Hace falta valor para vivir en el oscuro y húmedo casco antiguo de Palma.

—Nunca antes había vivido allí, y estoy encantada. Te sientes dentro de Palma, nunca cojo el coche, el mejor momento es a las nueve de la mañana cuando voy a trabajar por la calle Argenteria. A las tres, con los cruceristas, desconectas de la ciudad y solo quieres llegar a casa.

—Usted es esencialmente optimista.

—Sí, pero también muy precavida, que no sé si es compatible. Voy alerta. Más que optimista, con el tiempo le encuentro algo bueno a lo vivido. Me ilusiono en diferido.

—Hace arquitectura de usar y retirar.

—Es efímera, destinada a un tiempo muy corto, lo cual permite jugar con las emociones y hacerla perdurable. En los patios percibimos el feedback, los captan personas menos eruditas arquitectónicamente.

—La mayoría de palmesanos no pueden vivir en Palma.

—Necesitan 16 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda, en otras regiones bastan cinco. No podemos vivir en nuestra isla.

—Pero ustedes no responden a este drama.

—Vivimos en la contradicción de que los despachos trabajan para hoteles o reforman palacetes, pero los Joves Arquitectes tenemos una gran conciencia de la situación. Aunque sea desde una perspectiva de Doctor Jekyll y Mister Hyde, porque te has de ganar la vida.

—Lo malo de los arquitectos es que quieren construir,...

—Sí, al final es lo que nos da de comer, pero las generaciones pasadas tenían voluntad de dejar huella, firmaban los edificios. Mi generación no aspira a un legado, pero tiene más ganas de hacer las cosas bien, con una visión crítica.

—...Y ya lo han construido todo sus mayores.

—No nos han dejado nada, por lo que tenemos más cuidado y nos fijamos en la arquitectura tradicional, no nos queda más remedio. No hay obra nueva, solo reformas y adecuaciones. Los arquitectos jóvenes querríamos saltarnos el par de generaciones del boom, que construyeron con poco cariño.

—¿Arquitectes Joves significa Arquitectos Pobres?

—Tuve mucha suerte al acabar en 2010, porque es muy frustrante ver que tus profesores tampoco tienen trabajo. La precariedad empieza a remitir, pero todavía pagamos las consecuencias de las generaciones pasadas. Y de quien te dice que "total para que me hagas cuatro rayas".

—Listado de edificios mallorquines a derribar.

—No soy quién, pero el que alojó al Grup Fer en las Avingudes, porque no se comprende en el casco antiguo. En general, los edificios que no hacen una lectura de su entorno y no entienden dónde están colocados, que encajarían en Marina d'Or.

—¿De aquí a seiscientos años el Palacio de Congresos será aceptable?

—Tiene un problema de escala, le aplicas un setenta por ciento de reducción y queda perfecto. En la primera visita al Palacio me sorprendió en positivo, y mejora sin el hotel, que de repente te falla. Pasa algo que no entiendes.

—¿Elías Torres es la palabra de Dios?

—No sería la misma arquitecta sin el año y medio que pasé haciendo el proyecto fin de carrera con Elías Torres. Sus obras tienen algo de efímero, una parte mágica. Lo disfruté y se lo agradezco.

—Yo soy más de Moneo.

—Son muy amigos.

—¿Circula en bicicleta?

—No, voy caminando, porque así vives en otra ciudad. En coche no distingues nada, como un burro con anteojeras.

—¿Se puede saber si una mujer ha diseñado el edificio?

—No, la personalidad es más importante que el género. Iba a decir que es más delicada, pero sería falso. Me gustaría saber qué hubiera pasado si los arquitectos del boom hubieran sido mujeres. Hoy somos mayoría.