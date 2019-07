"Cuando la mujer no consiente una relación se comete una violación"

La imagen del juez Joaquim Bosch es conocida porque aparece con frecuencia en programas de televisión opinando sobre la actualidad judicial como portavoz de la asociación de Jueces para la Democracia. Ayer estuvo en Palma para asistir como ponente en la jornada sobre estudios de género que organiza la Universitat d'Estiu de la UIB. El magistrado valenciano apoya la corriente y asegura que a muchos jueces les falta formación para resolver casos sobre violencia de género o violencia sexual. El caso más ejemplar ha sido, a su juicio, la sentencia de 'La Manada', que sacó a la calle a miles de personas para protestar contra la decisión de los jueces, que después fue rectificada por el Supremo. "Es positivo que la sociedad critique las sentencias judiciales y que se cuestione la decisión de un tribunal". Bosch reconoce que los jueces "no siempre tienen la razón", pero que en ocasiones dictan sentencias discutibles "porque la ley no es clara y permite muchas interpretaciones".

El magistrado cree que la sentencia del Supremo sobre 'La Manada' sirve para aclarar el concepto del consentimiento de la víctima, que ha sido interpretado de forma distinta por los jueces. "La ley debe ser clara y taxativa cuando se valora el consentimiento de la mujer. Si la mujer no consiente tener relaciones sexuales se comete una violación", señaló el magistrado. En este sentido, recordó algunas sentencias polémicas que se han dictado porque la víctima no ha mostrado un rechazo más enérgico. Recordó los casos en los que no se ha considerado agresión sexual cuando la víctima estaba bebida. Bosch recordó que el Supremo, en la sentencia de 'La Manada', habla de lo que se conoce como la intimidación ambiental. "No hace falta que el agresor saque una pistola, basta que busque un espacio donde produce el mismo efecto que si estuviera apuntando a la víctima con un arma".

Aunque resalta el resultado de la ley contra la violencia de género, considera que debería actualizarse a los convenios internacionales. Recordó que el tratado de Estambul señala que es violencia de género toda violencia que se ejerce sobre una mujer, cuando la ley en España únicamente se aplica cuando hay una disputa en el ámbito familiar doméstico. Ello impide a los jueces aplicar la ley de violencia de género en casos de amenazas a mujeres por hombres que no son sus parejas, por lo que las medidas de protección a favor de estas víctimas no son las mismas.

Bosch se mostró preocupado por el aumento de agresiones sexuales y por la violencia de género cometidas por adolescentes.