Marí y Vidal, al Senado con la abstención de El Pi y el voto en contra de Cs y Vox

El exconseller popular José Vicente Marí y el exconseller de Més Vicenç Vidal son ya nuevos senadores autonómicos por Balears. Después de ser propuestos en medio de crisis en sus respectivos partidos, el Parlament ratificó ayer la propuesta conjunta de los partidos del Pacto y del PP con la abstención de El Pi y el voto en contra de Ciudadanos y Vox, que rechazaron apoyar a Vidal entre críticas de "nacionalistas", "independentista" o "pancatalanista".

El pleno del Parlament debía votar ayer la propuesta de los senadores por designación autonómica, una propuesta que debe ser conjunta y por la que los dos partidos mayoritarios proponen un nombre cada uno. A diferencia de en otras ocasiones en que la elección se había hecho sin debate, en el pleno de ayer Ciudadanos, Vox y El Pi pidieron justificar el sentido de su voto antes de votar.

"Nuestro grupo no dará apoyo para ir al senado a un miembro de un partido nacionalista que acata la Constitución por imperativo legal y apelando al derecho a decidir", justificó el portavoz de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, en alusión a Vicenç Vidal de Més. "No nos oponemos al candidato del PP", señaló no obstante sobre el popular José Vicente Marí. En la misma línea, el portavoz de Vox, Jorge Campos, explicó que "no será Vox quien envíe al Senado la voz de un independentista y pancatalanista de Més" y acusó a la presidenta Francina Armengol de "regalarle el senador a Més" como "precio para su silla". Campos también reprochó al líder del PP, Biel Company, no haber intentado buscar el apoyo de Vox.



"Es anacrónico"

El líder de El Pi, Jaume Font, justificó su abstención en que en que el sistema de elección conjunta y de propuesta de los partidos mayoritarios es "anacrónica". "Hace cuatro años votamos en contra por Bauzá, hoy nos abstendremos", apuntó el regionalista.

Así, los dos senadores salieron por 44 votos a favor -diputados de PP, PSOE y Podemos tuvieron problemas en la votación-, tres abstenciones y ocho en contra.