Marí y Vidal, nuevos senadores con el voto en contra de Ciudadanos y Vox

El popular José Vicente Marí y el exconseller de Més Vicenç Vidal han salido elegidos hoy por el Parlament como nuevos senadores con el apoyo de PP, PSOE, Podemos y Més y el único voto en contra de Ciudadanos y Vox y con la abstención de El Pi.

Por primera vez los partidos que no han votado a favor han pedido justificar su voto. Mientras Ciudadanos ha defendido que no podía votar a favor de un ticket que incluye a "un miembro de un partido nacionalista que juró la Constitución por imperativo legal y apelando al derecho a decidir". "No nos opondríamos al candidato del PP", ha matizado. Vox también ha tildado a Vidal de "independentista y pancatalanista" ha reprochado al PP no haberles llamado para pedirle su apoyo.

Desde el Pi, Jaume Font, ha anunciado su abstención por considerar "anacrónico" la elección de los senadores conjuntamente y a propuesta de los partidos mayoritarios.