Selectividad: A la segunda va la vencida

Acceso a la Universidad. 1.056 alumnos mallorquines iniciaron ayer la segunda convocatoria de Selectividad con el examen de Lengua Castellana y Literatura. Es el segundo año que se hace en julio, una decisión que contenta tanto a estudiantes como al personal universitario: "Los resultados son mejores que en septiembre", afirmaron

"Estaba nervioso antes del examen pero ha ido muy bien, la verdad es que era asequible", explicó Enric Cano, estudiante del colegio Pius XII, después de salir de la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Como él, 1.243 estudiantes de todas las Balears, y en concreto 1.056 mallorquines, iniciaron ayer la segunda convocatoria de Selectividad, que terminará mañana con los exámenes de Diseño y Griego II.

"Es el segundo año que se hace en julio. No sabíamos cómo iría este cambio, pero la verdad que los resultados son mucho mejores que cuando la recuperación se hacía en septiembre", declaró el director del Secretariado Técnico de Acceso a la Universidad, Joan Antoni Mesquida.

Efectivamente, los estudiantes coinciden: "Mejor que se haga ahora, aunque pierdas algunos días de verano estudiando, pero así lo llevas más fresco de junio", afirmaron Maria Rodríguez y Lourdes Rodríguez, estudiantes del instituto Sant Pere. Aun así, otros alumnos como Nuri Cárdeno, del colegio Sant Josep Obrer, dudaban de si el cambio les favorecía: "Quizá era mejor en septiembre porque podías estudiar más", puntualizó.

Lengua Castellana, el primero



A las nueve de la mañana empezaban las pruebas con el examen de Lengua Castellana. En la opción A, un texto del diario ABC sobre la igualdad de género en los cuerpos militares de la OTAN. En la B, un fragmento de la novela Espejo de sombras, de la escritora española Felicidad Blanc.

Aun así, lo que sigue mandando a la hora de elegir la opción era la pregunta de literatura: "Al ver que en la B se preguntaba por Ramón Gómez de la Serna, he escogido esa", explicaba Eric Cano. Los otros temas eran el realismo mágico, el teatro de Lorca y la poesía social de los años 40 y 50. Los estudiantes salían muy contentos al final del examen: "Me lo he preparado bastante y a mi parecer era fácil", subrayaba Chavdar Plamenov, un joven del instituto Arxiduc Lluís Salvador.

A las 10: 30h finalizaba el examen, y a las 11:15h empezaba la segunda prueba: Inglés. "Ahora a estudiar a tope que en nada empezamos el próximo", declaraban Maria y Lourdes. Todos buscaban un lugar en el que hacer el último repaso, desde las sombras de los árboles a la cafetería o los bancos del edificio Jovellanos de la UIB. Hoy los alumnos ya se enfrentan a Lengua Catalana y Literatura, además de asignaturas específicas como Geografía, Biología o Latín.

Menos atascos que en junio



"Ha habido más coches de lo normal, pero tampoco había una gran cantidad de vehículos, el acceso a la UIB era rápido", afirmaba Enric Caldentey, del IES Mossèn Alcover de Manacor. Otros, como Enric Cano, habían encontrado poca cola "porque a las 7 y media de la mañana ya estábamos aquí".

Esta convocatoria de Selectividad comprendía los alumnos que suspendieron la primera, los que accedían por primera vez y, por último, los que querían subir su nota de junio, que eran 235 mallorquines y 284 en toda Balears.