La asociación de familias exige que se aumente el presupuesto educativo en Mallorca

La Federación de Asociacioes de Familias de Alumnos de Mallorca, FAPA, ha realizado una valoración del pasado curso y ha analizado las expectativas del futuro escolar en la isla. La federación, entre otras cosas, ha exigido un mayor presupuesto para cubrir todas las necesidades del sistema educativo de las islas y ha exigido la eliminación de las cuotas que los padres de los alumnos que acuden a centros concerados están obligados a abonar, ya que la conselleria de Educación cubre todas las necesidades presupuestarias de estos colegios.

Gloria Ferrer, presidenta de la FAPA, señaló que el actual presupuesto educativo, que ronda los mil millones de euros, se ha quedao obsoleto y que se precisan unos 300 millones más para cubrir todas las necesidades. La federación exige que se consiga una financiación justa a través de un régimen económico especial.

También valoró la situación de las infraestructuras, destacando que Mallorca sufre un déficit histórico en cuanto a centros educativos. Reconocen el trabajo realizado en la última legislatura por la Conselleria de Educación, si bien recuerdan que el incremeto de la población escolar obliga a realizar nuevas inversiones y crear nuevos centros.

La Federación también exige, tal como señala la Constitución, que se asegure la educación básica gratuita a todos los alumnos, pero que esta situación no se cumple dado que muchas familias no pueden asumir los altos costes que representa la compra de los libros de textos. La FAPA apuesta por la reutilización de los libros, denunciando que actualmente esta situación solo se produce en el 50 por ciento de los alumnos. También denuncia los problemas que representará la utilización de ordenadores por parte de los alumnos, ya que muchas familias no podrán pagarlos. Se exige que estos alumnos no estén discriminados con respecto a sus compañeros con mayores recursos económicos.

La FAPA apuesta para que esta legislatura se consiga un pacto educativo definitivo, que pasa por aprobar una ley de consenso para que sea aceptada por todoslos partidos políticos. Creen que para conseguir este proyecto es necesario que se escuche todas las partes, incluidaslas familias.

Por otra parte, los representantes de las familias también dennuncian la discrminación que se produce con los alumnos qe se incorporan al sistema educativo, ya que más del 80 son asumidos por los centros públicos. Entendienden la familia que es una forma de discriminación que debería evitar la Conselleria, obligando a que estos alumnos sean asumidos tanto por colegios públicos como por concertados.