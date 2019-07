La cúpula de Ciudadanos, sobre sus bases en Palma: "Son 200 frikis"

La situación interna se ha vuelto insostenible en Ciudadanos. Un audio de una reunión de partido de cerca de tres horas, al que ha tenido acceso este diario, deja a la luz la crisis que atraviesa la formación de Albert Rivera en las islas, con su principal agrupación, la de Palma, descabezada ante la cascada de dimisiones en su junta directiva y con la cúpula del partido, capitaneada hoy por su secretaria de Organización, Joana Capó, maniobrando para frenar la renovación de los órganos. "Esto es una junta de siete frikis en una agrupación de 200 frikis", se refiere la secretaria de Organización a sus bases, para alertar sobre el riesgo de renovar la dirección del partido en la capital: "No podemos generar más inestabilidad".

El audio al que ha tenido acceso este diario reproduce una reunión que mantuvo el pasado 25 de junio lo que queda de la junta de dirección del partido en Palma. A la cita asisten los tres miembros que quedan al frente del máximo órgano de la formación en Palma, Miquel Busquets, María Amezcua e Isabel Reynés, el concejal Alejandro Escriche y la secretaria de Organización y también edil, Joana Capó. Una reunión en la que se debatió si disolver o no la junta de Palma al quedar por debajo del 50 por ciento de sus miembros.

Durante las cerca de tres horas de reunión, Capó realiza todo tipo de confesiones en la que si una cosa queda clara es su desconfianza por las bases del partido: "¿Te imaginas que ahora se meten estos?", llega a pedir tras enumerar militantes de base y alertando que "quien tenga más amigos será quien salga elegido en asamblea".

"Es una junta de siete frikis en una agrupación de 200 frikis", describe. "Estamos en un partido donde el portavoz de Cs Balears dice que sois tontos porque no sabéis a quién votar en primarias", ironiza en alusión a declaraciones del exportavoz del partido Xavier Pericay tras perder las primarias.

En la reunión, Capó se agarra a que no se ha formalizado la dimisión del coordinador de la junta Pedro Miró, pese a haberlo éste anunciado al resto de los miembros. "Ahora me preocupan más otras cosas. Estamos negociando aún el acuerdo con el PP en Eivissa, me preocupa más Roldán o la permanente", enumera Capó para rechazar la disolución de la junta: "No podemos generar inestabilidad".



"Cs está en su peor momento"



La secretaria de Organización también carga contra los militantes firmantes de una carta crítica, señalando que una de sus impulsoras "apoyó en su Twitter a Marc [Pérez-Ribas]. No sé de qué se queja", se expresa.

"Te podría decir mil cosas que se han hecho mal en el partido", prosigue en otra intervención Capó, señalando que no lo admitirá públicamente. "Podría hablar mal del partido pero no lo voy a hacer, no para taparme a mí, ni a Pedro Miró [coordinador en Palma], sino para tapar al partido", acaba confesando en una conversación en que los otros miemiembros relatan que "la gente nos ve como muertos" o que "el partido está en su peor momento".

La secretaria de Organización, Joana Capó, es, desde las primarias que apartaron a Xavier Pericay, quien controla Ciudadanos en Balears. Configuró las listas, propuso a Eva Pomar como candidata en Palma, apartó a los afines a Pericay y se ha ganado las críticas de diversos sectores del partido, especialmente después de los resultados electorales de mayo, alejados de las expectiativas de la formación en Balears.