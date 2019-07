Protestas en Mallorca contra las 'manadas'

Concentraciones. Movimientos feministas de Mallorca convocan movilizaciones en Palma, Manacor, Cala Rajada y Son Servera para condenar la impunidad ante los casos de violencia sexual que sufren las mujeres y exigir que la justicia deje de ser "patriarcal"

Varias concentraciones organizadas ayer en Palma, Manacor, Cala Rajada y Son Servera sirvieron para protestar contra los últimos casos de violaciones múltiples. Entre ellos el de la turista alemana de 18 años que denunció una agresión sexual por otros dos turistas alemanes en un hotel de Cala Rajada la semana pasada.

Las movilizaciones, convocadas por las entidades Moviment Feminista de Mallorca y la asociación Brilla Illes Balears, pretendían condenar la impunidad que existe ante las violaciones en grupo, conocidas como 'manadas' sexuales que sufren las mujeres y exigir que la justicia deje de ser patriarcal.

Las protestas reunieron en la plaza de Cort a unas trescientas personas, mayoritariamente mujeres, en las que se pudieron escuchar consignas como "No es un caso aislado, es un patriarcado", "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", "No es abuso, es violación", "Basta ya de justicia patriarcal", "No quiero ser valiente, quiero ser libre" o "Yo sí te creo".

Allí la portavoz del Movimiento feminista de Mallorca, Neus Tur, leyó un manifiesto solicitando que las instituciones se impliquen más en contra de la violencia machista. "Las víctimas de violaciones, abusos sexuales o violencia machista no están lo suficientemente protegidas", señaló Tur. "El Estado debe dotar de más herramientas a los poderes judiciales", reclamó.

Incidió en que las mujeres no deben permanecer "inactivas" ante los abusos machistas y recordó los hechos ocurridos hace unos días en Cala Rajada donde una joven denunció que había sido violada por dos hombres.

Tur también se refirió a "la violación en grupo que cometieron siete hombres en Manresa el mes de octubre de 2016 a una chica de 14 años y que estos días se está juzgando". "La Fiscalía habla, de momento, de abuso sexual, algo que no parece normal", precisó.

Cala Rajada y Son Servera



Manacor, Cala Rajada y Son Servera también se sumaron a las movilizaciones. En la plaza del Castellet de Cala Rajada más de 200 personas acudieron a las movilizaciones organizadas por las asociaciones feministas de Artà y Capdepera. Son Servera también formó parte de las protestas con una veintena de participantes que dedicaron un minuto de silencio en la plaza de Sant Ignasi en memoria de todas las víctimas de agresiones sexuales.