Iago Negueruela: "El principal reto es acabar con el turismo de excesos con consenso"

Conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo. El sector turístico está de estreno con un interlocutor al que conocen por su talante negociador. Negueruela (Santiago de Compostela, 1980) parte con una premisa clara: la ecotasa no bajará en temporada baja.

P ¿Es el candidato que querían los hoteleros?

R No sé cómo responder. Creo que soy la persona a la que la presidenta ha dado la confianza para desarrollar esta Conselleria. De quien tengo la confianza es de ella.

P Dijeron alto y claro que esta cartera tenía que caer en los socialistas.

R Al final la hoja de ruta de esta Conselleria la marcaron los acuerdos la legislatura pasada y ahora también con Més y con Podemos.

P Es el macroconseller del Govern, por mucho que Yllanes sea vicepresidente.

R Todas las conselleries tienen su importancia, Educación, Salud..., cada una de ellas es vital para que un gobierno funcione, por lo tanto no creo que haya ni una con más peso, ni con menos, ni una con más fuerza y otra con menos. Y el vicepresidente del Govern es Yllanes.

P Se estrena en Turismo, ¿cómo está siendo el aterrizaje?

R Estoy aterrizando poco a poco, pero también es cierto que el hecho de compartir consell de Govern durante la pasada legislatura y conocer el sector hace que esté familiarizado. Y la relación con Barceló y Busquets fue muy buena, teníamos áreas comunes porque Trabajo y Economía no deja de ser un área transversal. La interlocución interna como la externa, con los agentes económicos, ha sido muy alta, así que entro en un mundo distinto en el que ya tenía algo de conocimiento.

P Toni Sansó todavía figura como director general de Turismo.

R Habrá cambios en los organigramas, pero a Toni Sansó le tengo que agradecer que se ha puesto a predisposición del Govern, mientras no encontramos otra persona, a seguir en la dirección general, igual que pasa en otras conselleries. El hecho de que en el cambio de gobierno seamos los mismos partidos hace que mientras no se encuentren personas no haya un vacío.

P ¿Hay una fecha para terminar con los nombramientos?

R Para todos es mejor que sea lo antes posible pero lo importante es encontrar los perfiles y a las personas para ello, y esta Conselleria ya tiene nombrados a tres de cuatro directores generales y al secretario general.

P ¿Quién será el de Turismo?

R Estamos trabajando en encontrar los perfiles adecuados y que las personas quieran asumir la responsabilidad, en este caso muy importante.

P La exvicepresidenta Busquets tuvo una mala relación con el sector hotelero, no había feeling. ¿Con usted cambiará?

R El Govern pasado tuvo buena relación con todos los sectores, ya los feelings que pueda tener alguien con una persona quedan en ese ámbito. La representación con las distintas entidades espero que sea buena como hasta ahora. Con la federación hotelera he mantenido múltiples reuniones por Trabajo y mantengo buena relación con las empresas de esta comunidad, que también son las empleadoras en el sector turístico del mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, y eso también hay que tenerlo en cuenta.

P ¿Estaba claro que el PSIB se quedaría con Turismo?

R Los distintos partidos dejaron claros sus intereses en las áreas de gobierno y se fue conformando el dibujo final que ha quedado tras las urnas y los acuerdos. Creo que todos han debido quedar satisfechos.

P Pero los socialistas querían turismo.

R Manejamos distintas áreas y así quedaron definidas. No es que unos tengan unas u otras, sino que todos estemos cómodos.

P Logró una subida salarial histórica, ¿va a conseguir que los hoteleros dejen de criticar la ecotasa?

R Lo lograron entre las organizaciones sindicales y empresariales; todos trabajamos. Sobre el impuesto hay que buscar que todo el mundo esté cómodo, es necesario y beneficioso y debe proveer de recursos a la comunidad, que no está bien financiada. Tenemos que empezar a trabajar en los proyectos del año que viene y buscar el máximo consenso con las federaciones hoteleras.

P ¿Habrá rebaja en temporada baja?

R No lo barajamos.

P ¿Se replanteará el destino de los fondos?

R Es una discusión que hay que tener, lo hemos hablado. Se puede valorar para que los fines se visualicen claramente.

P Se cuestiona la falta de transparencia y celeridad en los proyectos.

R Es cierto que arrancar la maquinaria administrativa ha costado, lo que tenemos que hacer es facilitarla para que funcione mejor y sea más ágil.

P Més no logró sacar adelante la ley de todo incluido por la oposición socialista, ¿arrancará ahora?

R Está en los acuerdos de Bellver la regulación del turismo de excesos, desde determinadas ofertas complementarias, en comercio y ocio y determinados todos incluidos. El principal reto es acabar con el turismo que perjudica a las islas con consenso, que es de lo que habíamos hablado en la legislatura pasada, no es que unos dijeramos una cosa y otros otra. También tienen mucho que decir las organizaciones sindicales, afecta al empleo.

P Las reformas hoteleras son otra piedra en el zapato. ¿Cambiarán la ley?

R Hay que ver qué efectos está teniendo la disposición adicional que pactamos, para luego si hay que abordar algún tipo de reforma hacerlo, pero vamos a esperar que tenga un poco de recorrido. Cuando finalice esta temporada y se vean los proyectos para la que viene veremos si hay que hacer algún tipo de negociación.

P La precariedad laboral sigue.

R Los próximos días anunciaremos cómo se configura el plan de lucha para este año, ha funcionado y tenemos que seguir cercenando la precariedad allí donde esté.

P La financiación para la reconversión de las zonas maduras quedó en el aire con las elecciones generales.

R Estamos esperando que haya un nuevo Gobierno lo antes posible. Tenemos que seguir afrontando las ayudas con el Gobierno central y no que como pasó con el PP las deje solo en determinados archipiélagos, porque somos de las comunidades que más aportan al PIB turístico.

P El turismo sostenible es el mantra de esta y la pasada legislatura mientras sigue la masificación y el alud de cruceros.

R La presidenta lo señaló y está en los acuerdos que trabajaremos para mejorar los factores de sostenibilidad en sus llegadas. Hay que estudiar cómo, cuál es el número, y afrontarlo de forma valiente. Cada año sale un nuevo crucero más grande y los actuales cada vez tienen más capacidad y es mayor su impacto. Si hablamos de la lucha del cambio climático y un mundo más sostenible no puede serlo con cruceros cada vez más grandes. Tienen un importante impacto económico pero también externalidades que hay que corregir. Hay que establecer un techo en el número de cruceros y de personas que los pueden ocupar.

P ¿Y con el alquiler turístico?

R La ley de presupuestos ya preveía el incremento del número de inspectores. Ahora tenemos que ampliar y mejorar servicios como la inspección turística, que se creen las plazas y se convoquen. No es un proceso rápido, ahora, si finalizásemos la legislatura con un número importante de inspectores ayudaría a cambiar las cosas.

P ¿Ve con preocupación la bajada de la ocupación y la bajada de precios?

R En el conjunto del año ha habido un incremento importante y seguimos creciendo en invierno. Que los trabajadores coticen más meses ayuda a que tengan que usar menos prestaciones y subsidios. Ya veremos cómo se comporta julio y agosto. Hemos estado en años de récord en turismo y empleo, el crecimiento no es infinito y puede haber correcciones. Las grandísimas inversiones de los empresarios se han hecho para establecer una política de precios más alta, es importante mantenerla para mejorar rentabilidad y la firma de determinados convenios.

P El plan inmobiliario de Aena para el aeropuerto deja entrever un uso hotelero.

R No nos planteamos un crecimiento de las plazas hoteleras allí, lo más necesario es la cogestión real que no existe, y que Aena tenga más en cuenta más las decisiones del Govern, como sucede con la Autoridad Portuaria.

P Pero la cogestión ni está ni se la espera por parte de Aena.

R Si estuviéramos, ayudaría a que determinados planteamientos a nadie se le ocurrieran. Solicitaremos al Gobierno central que lo eche a andar lo antes posible.

P ¿De verdad Madrid no estaba en sus planes?

R No. Hay rumores que siempre circulan. Siempre he estado a las órdenes del partido y de forma clara formando parte del equipo liderado por nuestra secretaria general. Me siento cómodo trabajando en un proyecto liderado por Francina Armengol, ha confiado en mí y ha seguido ahora. Nuestro mayor reto era revalidar gobierno y que por primera vez estuviera ocho años seguidos.