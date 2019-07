Piden 2,5 años de cárcel por golpear a su esposa con el móvil en Palma

La fiscalía ha reclamado hoy una condena de dos años y medio de prisión para un hombre por golpear a su mujer con el teléfono móvil, cogerla del cabello arrancándole las extensiones, insultarla y amenazarla después de irrumpir en su vivienda a la fuerza en Palma tras romper la puerta de entrada, pese a que tenía en vigor una orden de alejamiento en septiembre de 2017.

El ministerio público acusa al sospechoso, que se encuentra preso en Valencia cumpliendo una pena por narcotráfico por la denominada ´Operación Kabul´, que descabezó el poderoso clan de La Paca en Son Banya, de un delito de lesiones, otro de allanamiento de morada y otro de quebrantamiento.

La fiscal también pide la privación del derecho para la tenencia y porte de armas durante dos años y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de tres años.

El abogado defensor ha solicitado la libre absolución del encausado, ya que no hay prueba de cargo contra su representado. El sospechoso se ha acogido a su derecho a no declarar. Su mujer y su hija también han guardado silencio al acogerse a la dispensa de no declarar. Los policías citados no han comparecido en el juicio.

Según la versión de la fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre de 2017 por la tarde, cuando el hombre incumplió una orden de protección de un juzgado de Palma que le prohibía aproximarse y comunicarse con su esposa y se dirigió a su domicilio en la ciudad.

Una vez en la vivienda, el acusado golpeó la puerta de acceso hasta romperla y lograr entrar en el inmueble, pese a la negativa de la víctima. Acto seguido, en presencia de sus hijos menores, comenzó a golpear a su mujer con un teléfono móvil mientras le decía "puta, te vas a enterar, te voy a matar", según la acusación. También la cogió del cabello arrancándole las extensiones. La perjudicada renunció a acusar a su marido.