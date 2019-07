El paro en Baleares ha bajado un 41% en siete años

El paro en Baleares ha descendido un 41,58 por ciento en los últimos siete años, según un estudio realizado por el sindicato Comisiones Obreras, que se centra en la evolución del desempleo, la contratación y los salarios. A pesar del buen resultado del nivel de desempleo, esta mejora no se ha producido en todos los colectivos de edades. Los jóvenes entre 16 y 24 años siguen sufriendo un nivel de paro muy elevado, una situación que también padece el colectivo de personas mayores de 45 años.

Este estudio se ha centrado en el periodo entre 2011 a 2018, pero se divide en dos periodos. El primero fue donde la crisis castigó con más fuerza a los colectivos laborales, como consecuencia de la crisis, mientras que a partir de 2014 se detecta una mejoría de la contratación y un aumento de los salarios. José Luis García, secretario general de CC OO en Balears y Yolanda Calvo, secretaria de ocupación y formación destacaron el cambio de talante y la apuesta por la negociación entre el gobierno del PP y del Pacte de Progrés.

Según se observa en la evolución del desempleo, en el año 2011 en Baleares había 83.262 personas sin empleo, mientras que el año pasado esta cifra se sitúa en 48.641, lo que representa un más de un 40 por ciento. Sin embargo, este nivel de descenso no se produce en todos los grupos de edades. Así, por ejemplo, el nivel de paro en la población joven, entre 16 y 24 años, el paro llega a descender casi un 30 por ciento. Sin embargo, en el grupo de trabajadores de 25 a 29 años el descenso del desempleo es mucho mayor, alcanzando casi un 34 por ciento. No ocurre lo mismo con el colectivo de trabajadores entre 45 y 54 años, el nivel total de parados sigue siendo muy alto. Para los responsables de Comisiones Obreros estos datos que reflejan la situación de estos trabajadores sigue siendo inadmible y precisa de esfuerzos para que estas personas se reincorporen al mercado laboral.

En cuanto a la contratación, se observa que los contratos indefinidos aumentan de forma significativa, mucho más que los contratos temporales. El estudio detecta un aumento de los contrats de formación, sobe todo en la primera parte del análisis que se produce en pleno apogeo de la crisis. Los responsables del sindicato denunciaon que en Balears se siguen firmando muchos contratos de fijos discontinuos, que se contabilizan como contratos indefinidos, pero que en realida siguen manteniendo la situación de precariedad de estos trabajadores.

El estudio hace hincapié en los contratos temporales por sexo. Se detecta una gran diferencia entre hombres y mujees. Los varones firman muchos más contratos completos, mientras que las mujeres lo hacen en conratos a tiempo parcial.

Esta situación de discriminación también se produce en los salarios. Los hombres siguen ganando mucho más que las muujeres, en cuanto a salario mínimo, que se sitúa en unamedia de unos tres mil euros al año, según se refleja en este estudio estadístico.

En cuanto a las conclusiones del anísis se destaca que a partir del año 2014 se observa una apuesta por la contratació indefinida. Ello es positivo, por cuanto meora las condicione s laborales y produce una mayor estabilidad. El sindicato Cc OO entiende que se debe intensificar en esta línea para terminar con la precariedad laboral.

Por esta razón en el informe se critica con dureza que se aumenten los contratos fijos discontinuos, por cuanto entienden que son contratos que disfrazan la temporalidad.

Sobre los salarios, el sindicato establece la mejora gracias a la recuperación de la negociación colectiva que se produce a partir del año 2014. En estos últios cuatro años los salarios han subido casi un diez por ciento, debido a la mejora de la situaación económica y el aumento de los beneficios empresariales.

En el informe se añaden una serie de propuestas de actuación que, según CC OO, son necesarias para ir creciendo , pero sobre todo para mejorar la situación de los trabajadores.