"Mi expareja me dijo que vendría con su hermano boxeador y que me mataría"

"Mi expareja me dijo que vendría con su hermano boxeador y que me mataría"

"Mi expareja me amenazaba, me perseguía y me vigilaba. Yo le dejé. Él no aceptó la ruptura. Bebía mucho, me insultaba, me faltaba al respeto delante de mi hijo hasta que me cansé y le dejé. Una vez, en una discusión que tuvimos me llamó por teléfono. Prácticamente no recuerdo qué me dijo. Él me dijo que vendría con su hermano boxeador y que me mataría", ha detallado una víctima durante un juicio celebrado hoy en Palma.

La perjudicada, a través de videoconferencia, ha reconocido que tuvo miedo tras ser amedrentada a mediados de octubre de 2011. "Me insultaba, me decía 'eres una puta'. Un día me tiró la maleta de mi hijo en medio de la calle. Me dijo 'eres una zorra'", ha añadido.

"También me dijo 'te gastas el dinero en condones'. Luego, se echó pareja y ya no me ha vuelto a molestar ni amenazar", ha admitido la mujer.

La víctima ha renunciado a acusar a su excompañero sentimental. "He renunciado por mi hijo. Él es su padre y ahora los dos están bien. Yo quiero que mi hijo esté bien. Y el segundo motivo es por mi salud, me ha costado mucho superarlo. He estado en tratamiento psicológico, aún hoy sigo en tratamiento. He tenido mucha depresión. Entre 2011 y 2012 sufrí maltrato psicológico", ha subrayado la perjudicada.

Pese a su renuncia, la fiscal ha mantenido la acusación de oficio. El ministerio público pedía una pena de nueve meses de prisión por amenazas en el ámbito familiar y una multa de tres meses por injurias. Mientras, el abogado defensor ha solicitado la libre absolución del hombre al considerar que la declaración de la denunciante no ha sido persistente ni verosímil. De forma alternativa, la defensa ha propuesto una condena de trabajos comunitarios por amenazas con la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El acusado ha negado los hechos de forma tajante. El sospechoso ha rechazado haber amenazado y humillado a su expareja en octubre de 2011.

Un testigo que en el juzgado de instrucción de Inca indicó años atrás que presenció las amenazas hoy ha manifestado que no recordaba nada de ello. "Ahora mismo, juro y prometo que no me acuerdo de los hechos. No fui testigo de amenazas ni de insultos. No recuerdo que él me amenazara con agredirme", ha señalado. El caso ha quedado visto para sentencia.