Antoni Noguera: "El gran error fue no ver el rechazo interno a la oferta del PSOE, y precipitarnos"

"Esta última semana casi nos desangramos", lamenta Antoni Noguera sobre la última crisis política de Més, quien dice haber visto demasiado "miedo" en su partido durante la negociación del Pacto con Armengol. Cree que "lo urgente" se ha resuelto bien, y confía en el congreso de octubre. "Me he sincerado", afirma después de la entrevista

¿Cómo ha acogido el archivo, esta semana, de la querella interpuesta por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) contra usted por la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares?

Al final estoy satisfecho, porque se archiva una querella de un lobby económico que quiere defender sus intereses particulares y sustituir el poder de la ciudadanía; pero este tema me ha hecho perder tiempo, dinero, imagen... y en eso no estoy contento. Son actitudes mafiosas.

Estaba claro que el 26M no le iban a votar los partidarios del alquiler turístico, pero tampoco le votaron los enemigos de esta actividad.

Algunas cuestiones internas y externas que explican nuestros resultados en Palma. Empiezo por las internas, así no me dirás que no hago autocrítica: Tendríamos que mejorar la gestión del día a día, mantenimiento, las infraestructuras, limpieza y policía... Y que mi proyecto –nuestro proyecto– de ciudad se planteaba a quince años vista; pero en una legislatura solo hemos podido empezar las obras del bosque urbano. Factores externos, hay el tirón de Pedro Sánchez, lo hay. Y luego, es algo que veíamos en los cafés de ciudadanos con los candidatos de Més que íbamos haciendo, hay descontento con la autopista [de Campos]. Era un tema recurrente. En cualquier caso, son más de 15.000 votos en Palma, aunque esperábamos más, sí.

Més sacó en las autonómicas 20.000 votos menos que en 2015 ¿En serio usted es de los que sostiene que solo se debe a la autopista?

A un cúmulo de cosas. Ya hemos hablado de los resultados de Palma. En el Parlament, hemos hecho políticas valientes e innovadoras (ley de Fosas, ley LGTBI, de Cambio climatico, de Residuos€), y que son un orgullo, pero el Partido Socialista las ha capitalizado. Sin nosotros, este Govern ho hubiera sido tan valiente. Al principio de legislatura, Francina Armengol no quería poner ni siquiera la ecotasa ¡eh! No la quería. En Més nos equivocamos hace cuatro años renunciando a [la conselleria de] Educación, descapitalizando así todos los votos que nos habían venido de la marea verde. Luego, no hemos sabido resolver el serial de... conflictos internos que empezaron con el caso Contratos; que continuó con la dimisión de Biel Barceló; las primarias mal planteadas; y hemos llegado cansados a la fase de negociación [del nuevo Govern]. Después de no cerrar bien tantas heridas, casi nos desangramos en esta última semana.



Si Guillem Balboa pierde la alcaldía de Alaró, y Miquel Àngel March la de Pollença, es que Més no ha gobernado bien en algunos pueblos ¿Eso no influye en el cómputo general?

Es evidente que la gestión del día a día tiene importancia, ahora bien, desconozco las dinámicas de cada municipio. Los factores directos de Palma, te los puedo decir, ya lo hemos repasado. Sí te digo también que March es mejor alcalde que el que hay ahora. Y Balboa igual.

¿Qué pasa en Més? ¿A qué ha venido todo este lío? ¿Se lo puede explicar al votante, al ciudadano que no entiende nada?

Esto es una pregunta que... todo tiene que ver con los conflictos no resueltos. Hemos tenido vista política para resolver esta crisis esta última semana, que era lo urgente. Y ahora lo importante es el congreso de octubre. Tiene que salir un partido fuerte, con una línea ideológica clara, de valores, innovadora, valiente, que se diferencia de forma importante del PSOE; y que la [nueva] ejecutiva no tenga apoyos formales ni informales que decidan por ella. La ejecutiva debe servir a la asamblea, y esto es muy importante que todo el mundo lo tenga claro.

En medio de esta guerra interna, Ensenyat sentenció "esto no acabará así". ¿Ha acabado ya?

Ha acabado. La tensión extrema vivida estos días ha acabado. Y ahora empieza el proceso muy importante, del que ha de salir una ejecutiva potente, y con fuerza y valentía. Tenemos que dejar de lado el miedo, En estas negociaciones con Armengol ha habido mucho miedo. Es culpa de todos.

¿Cuál es su grado de culpa, en esta crisis?

Bueno, formo parte de la ejecutiva, mi culpa es la misma que la de los demás, también tomo noto de mi culpa, igual que los otros. El problema de Més no es de coordinadores o de candidatos, sino de organización. Una organización que no ha sabido leer las negociaciones [con el PSOE] de 2015, resolver los conflictos internos y leer los resultados de 2019. Si buscamos culpables, nos podemos ir todos. Necesitamos unidad, liderazgos y dejar las familias.

Hasta ahora pensábamos que los folloneros eran Podemos.

Bueno€ [piensa antes de responder] Posiblemente tendríamos que leer mejor los pactos con el Partido Socialista. Somos los valientes, los que hacemos el trabajo, y luego ellos son los que capitalizan los votos. Quiero criticar la forma negociadora de Armengol y de su equipo. Creo que en Palma ha sido diferente. En estas negociaciones también tiene que mirarse el interés general del Pacto, no solo el resultado que hemos tenido. Ha faltado solidaridad y perspectiva. En cualquier caso, Més ha reconducido la situación, la propuesta de Miquel [Ensenyat] ha sido la única que había, y a partir de aquí, congreso y salir reforzados en liderazgos.

¿Estaba usted invitado a la cena de Llubí?

Sí [asiente].

¿Y fue?

No. No me siento a gusto en este tipo de formatos. Me informaron [de lo tratado] al día siguiente.

Inicialmente, usted apoyó la Operación Alorda que sale de Llubí para descabalgar a Fina Santiago, Miquel Ensenyat y Vicenç Vidal ¿Qué fue lo que falló?

Bueno, yo creo que con el análisis de los coordinadores en relación a las negociaciones [se refiere a considerar malo el acuerdo alcanzado con Podemos y PSIB por el que Més se queda las conselleries de Medio Ambiente, Servicios sociales y el senador autonómico], podemos estar de acuerdo en un 80-85%. Lo que fallaron fueron las formas y la comunicación. En ningún caso entendí que Vidal estuviera dentro de las decisiones [de vetarlo]; entendía que Fina y Miquel, haciendo de portavoces del grupo parlamentario tenían un papel bueno, con un PSOE enfrente muy fuerte, podían marcar perfil. [Al principio] pensaba que Vidal quería quedarse en el Consell; cuando vi que no, trasladé que tenía que seguir en el Govern. Y no fue porque me telefoneara ningún amigo mío ¡eh! [el diputado Jose Ferrà le abroncó muy duramente por haber apoyado la defenestración de Vidal, de quien es mentor].



Al estallar la guerra, hizo de mediador entre la ejecutiva y los opositores. Transcurrió todo el fin de semana sin acuerdo, hasta alcanzarlo in extremis el domingo por la noche

¿Por qué fue tan difícil?

En la ejecutiva del viernes salió la posibilidad de propuestas intermedias [vetar solo a uno o dos del trío, y dejar al resto], algo en lo que yo estuve de acuerdo. Finalmente el domingo la única propuesta [mantener a Santiago como consellera, y poner a Ensenyat de portavoz parlamentario y a Vidal en el Senado] fue la de Ensenyat, y yo la apoyé como el resto de la ejecutiva.

Usted sabe perfectamente que en realidad la propuesta que se impuso es de Jose Ferrà, y no de Ensenyat.

No entraré en estas cuestiones. Para nosotros la propuesta es de Miquel Ensenyat, y no quiero entrar en estos intríngulis porque para mí es de Miquel.

De todo lo que ha hecho mal estas semanas ¿qué no volvería a hacer?

Ha sido una semana triste. Sí, sí. Somos una cooperativa política, y hay amistades. El factor humano en Més es muy importante, y cuando pasan estas cosas todo se resiente. Creo que una vez escuchado el análisis bastante clarividente por parte de los coordinadores, tendríamos que haber hecho un trabajo más comunitario.

En su caso ¿le ha llegado la hora de aparcar al Noguera Robin Hood de la campaña y madurar?

Yo siempre he tenido un valor de conciliación muy importante. He negociado junto a otros compañeros la carrera profesional en el Ayuntamiento, ayudé a desconvocar la huelga de la EMT, y es cierto que tengo talante de ayudar a encontrar soluciones.

¿No es demasiado fácil cargar toda la responsabilidad a Busquets y Balboa?

Tenemos que entender que Bel y Guillem entran como coordinadores y se encuentran con episodios difíciles de gestionar, como el caso Contratos. Darles la culpa solo a ellos es totalmente injusto. Todos tenemos que aceptar nuestra parte de culpa. Bel será la vicepresidenta de Cultura del Consell de Mallorca, y para mí sería un error que esta organización prescindiera de Guillem Balboa. Sería un error.

Si no son las sillas, ya me explicará qué ha hecho que dos miembros de Més que no se soportaban, como Fina Santiago y Miquel Ensenyat, ahora vayan de la mano.

Tampoco era un tema de sillas, porque todo el mundo tenía la suya€ Miquel y Fina eran diputados, Vidal estaba en el Consell... Se habló de defenestrar, echar€ estas palabras las encuentro muy fuera de contexto, yo creo que como fallaron las formas y la comunicación, ellos se sintieron minusvalorados como personas y como cargos.

En la primera asamblea en CCOO, se aprobó por unanimidad rechazar la oferta del PSOE y seguir negociando. En menos de 48 horas, se somete a votación la misma propuesta y se 'fuerza' que salga adelante. ¿Quién toma por tonto a quién?

El gran error es no saber medir la potencia de la primera asamblea, en la que no hubo ningún voto a favor. Aquí nos precipitamos. Y creo que fue por miedo.

¿Miedo a qué?

Miedo a quedarnos fuera [del Govern], posiblemente [calla un largo instante]. Pero bueno, eso ya está.

...

Tenemos dos buenas conselleries, con dos buenos consellers. El partido tiene que mejorar ahora la coordinación institucional en algunas cuestiones.

¿Usted votó a favor del pacto con el PSOE en esos cónclaves?

Voté en contra en la primera asamblea, y en la segunda me abstuve por dos motivos: no estaba de acuerdo, y segundo por lealtad a la ejecutiva de la que formo parte. Por eso tampoco intervine.

Da la sensación de que las asambleas de Més no rigen nada, y pesan más los tuits y los chats grupales internos de WhatsApp.

Sí, sí, bueno... Yo creo que ahora tenemos que tener una etapa tranquila para poder reflexionar, fuera visceralidades. PP y PSOE miran cómo nos crujimos, comiendo palomitas. Ahora toca una reflexión profunda, serena y que esta sea la última crisis que tiene Més como partido. Y, si hay más, que las sepamos resolver.

¿Renuncia por completo a ser el candidato al Govern en 2023?

Sí.

¿Cuántos años tiene?

39.

¿No es la hora de que los que tienen entre 35 y 45 pasen a primera fila?

Me descarto para dar este paso porque para ello tienes que tener una motivación infinita, y yo tengo otras. La primera, ayudar al partido; la segunda, presentarme a primarias para ser el candidato al Congreso de los Diputados; y en tercer lugar, motivaciones personales.

¿Quién debería ser el candidato, pues?

Hay diversa gente, pero tenemos que trabajarlo después del congreso. Lo primero es decidir cómo lo elegimos. No puede ser que los candidatos de Més no se conozcan hasta dos meses antes [de las elecciones], tienen que salir dos años antes.

Insisto en pedirle nombres.

[Calla].

¿No quiere entrar en eso?

No quiero entrar.

¿Tampoco en decir quién debería ser el líder o ­-los líderes- de Més tras el congreso de octubre?

[Se queda bastante tiempo en silencio] Me cuesta. Hay personas muy válidas. Para mí, Jose Ferrà tiene que€ creo que Jose tiene que organizar. Como diputado en el Parlament, tendría que jugar para mí un papel de secretario de organización, siendo contundente con las decisiones de la ejecutiva, pero también conciliador. [Lluís] Apesteguia [nuevo alcalde de Deià] es un perfil interesante. [Carles] Gonyalons. Neus Truyol€ Neus Truyol, Catalina Trobat, Marta Carrió... personas jóvenes. Tenemos gente.

Esta crisis también ha arrasado con el tandem Ferrà-Apesteguia, ganando el primero ¿Puede haber reconciliación?

Eso no es dramático, se recompondrá. Tenemos que pasar página, de esto y de todo lo demás. No es dramático.

En corto

¿Mateu Morro tiene mucho morro, o hace bien yéndose a Podemos?

Mi opinión personal ¡eh! no como partido: Prefiero que Morro y [Biel] Torrens estén en la conselleria de Agricultura, a que no estén. Es mi opinión personal.

¿Ya ha digerido perder la alcaldía?

Al principio era una sensación rara, especialmente el día de la investidura [del socialista José Hila], pero sí, he digerido de forma positiva esta pérdida. Las áreas que ahora ocupo son transformadoras, me motivan, y son importantes para la ciudad.

En las primarias para elegir al cabeza de cartel autonómico, usted salió a decir "Fina Santiago es mi candidata". En esta crisis –y solo ha pasado un año–, sentenció que el tiempo de la consellera de Servicios Sociales ya ha pasado. ¿En qué quedamos?

Yo di mi apoyo a Fina, algo que entonces también se me criticó bastante ¿eh? Recordémoslo. Y en el análisis que he mencionado de los coordinadores, entendía que Fina podía tener un papel relevante como portavoz en el Parlament.

Antoni Alorda fue nombrado este viernes por cuatro años más director de la Comisión Balear de Medio Ambiente. ¿Se lo merece, teniendo en cuenta que es el gran conspirador?

Bueno, Alorda como presidente de la Comisión nos ha ayudado en Palma a salvar Son Gual y Can Tàpera, y que estas miles de hectáreas sean ahora para nuestra ciudad. Diría que es el mejor presidente que ha tenido la Comisión. A partir de aquí, todos tenemos culpa, pongamos el marcador a cero.

¿Qué hace que Bel Busquets saque más votos que Miquel Ensenyat?

Bueno€ [se lo piensa] Yo creo que Miquel ha sido un buen presidente del Consell; ya fue un buen alcalde [de Esporles]. El único problema que tuvimos fue no plantar cara a Mercedes Garrido [la exconsellera insular del PSOE], y su modelo territorial.