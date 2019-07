Cervezas gratis contra el plástico

Pep Joan, dueño de la cervecería Lórien, que celebrará su 29º aniversario el próximo día 20, ha puesto en marcha la campaña #CanyaAlPlastic, con la que invitará durante el verano a una de sus cervezas a quienes compartan por las redes sociales una foto o vídeo de recogida de plásticos en las playas.

"Esto es un acto de enfado. Hace unos días fuimos a Cala Beltran, en Llucmajor, y estaba lleno de plásticos, incluso había una tabla de cortar. Por esto, nos pusimos a recoger y en media hora llevábamos unos tres kilos, con la ayuda de las pocas personas que estaban allí", afirmó Joan. Entre los residuos encontrados había botellas, zapatos o una tabla para cortar alimentos.

El dueño del Lórien empezó hace unos días esta iniciativa a través de Facebook, que ya cuenta con más de 500 interacciones. "Ojalá tenga que gastar muchos barriles de cerveza por esta razón, aunque sinceramente no esperaba que tuviera tanto revuelo", afirmó Joan.

El mensaje que dejó este restaurador en Facebook animaba a concienciarse sobre un problema global: "Normalmente son las medusas las que no dejan bañarse, pero hoy han sido los plásticos. Antes de salir hemos recogido todo lo que hemos podido. Invitaremos a una cerveza a los que quiten suciedad del mar y lo compartan por Facebook".

"No se trata de invitar o no, sino de crear la conciencia de que la playa no es un basurero", subrayó Joan. Como nota curiosa, explicó que muchas de las botellas que encontraron tenían el etiquetado en árabe, lo que significa que muy probablemente hayan llegado desde aguas del norte de África.



Un ejemplo contra el plástico

Esta campaña del Lórien es una iniciativa más que se suma a la batalla contra el excesivo uso de los plásticos. "Desde este año hemos dejado de vender botellas de agua. Si alguien quiere, la ofrecemos de manera gratuita", afirmó el dueño del Lórien. Además, puntualizó que ya no volverá a comprar más pajitas de plástico.

Esta cervecería que está situada en la calle dels Caputxins forma parte de la cooperativa Som Energia, que fue recientemente premiada por este periódico con el galardón de Medio Ambiente en la gala de los Premis Diario de Mallorca.

Esta situación no sorprende, ya que así como explica el biólogo marino de National Geographic experto en el Mediterráneo, Manu San Félix, en el documental 'Salvemos Nuestro Mediterráneo', este mar es el más contaminado del planeta. Según sus palabras, en esta zona más de 134 especies están contaminadas por la ingestión de plástico.

Un gran ejemplo de esto son los tiburones. San Félix afirma que la acción del ser humano ya ha matado al 99% de los ejemplares del Mediterráneo y al 90% mundial. Asimismo, un estudio de la asociación para el medioambiente Greenpeace afirma que este mar concentra entre el 21 y el 45% de todas las micropartículas de plástico mundiales.

Otro dato interesante es la proporción de plásticos sobre el total de residuos marinos, y es que el mismo estudio apunta que en el Mediterráneo el 95% de toda la basura marina es plástico, una cifra muy inferior a la media mundial, que se reduce hasta el 60 u 80%, siempre según datos de Greenpeace.

San Félix afirma en el documental que se está a tiempo de salvar la situación, pero se requiere de una actuación inmediata.