Penalva: "Los insultos de Cursach denotan su desprecio a la Justicia"

"Si el señor Cursach me hubiese pedido disculpas, hoy no estaríamos aquí, pero me sentí humillado cuando me enteré de que me había llamado subnormal delante de los funcionarios y en la oficina judicial; fue solo un botón de muestra del desprecio que siente ante la Administración de Justicia; me sentí mal: no sé cómo calificarlo", afirmó ayer el magistrado Manuel Penalva en el juicio contra el empresario de la noche, acusado de un presunto delito de injurias a una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Cursach, por su parte, aseguró que aquel día en el juzgado de instrucción 12 no habló de Penalva con su abogado Fernando Mateas.

Los hechos se remontan al mediodía del 29 de abril de 2018, cuando Cursach, que llevaba en libertad bajo fianza apenas unas horas, acudió al juzgado, junto a Mateas, para depositar su pasaporte como medida cautelar para evitar su huida.



Entrevista a Penalva

La funcionaria que le atendió y otra compañera oyeron, según declararon ayer, cómo el magnate de la noche comentaba con su letrado una entrevista que esa mañana había dado Penalva a la Cadena Ser. El juez, que ya llevaba más de un mes apartado del caso Cursach tras ser recusado, denunció en la radio la indefensión de los testigos protegidos del caso Cursach, que habían sido víctimas de agresiones, daños en sus bienes, acosos y amenazas.

"Ahora dice que pasa pena por los testigos, subnormal", oyó una de las funcionarias de labios de Cursach. Su compañera aseguró ayer que el acusado insultó otras dos veces al magistrado que le había mandado a prisión.

"Jamás llamaría subnormal a nadie por respeto: tengo dos amigos que tienen hijos (discapacitados) y es una palabra que no uso nunca. Si hubiese querido insultar (al juez Penalva) habría utilizado una expresión más fuerte", declaró ante la jueza Francesca Ramis el acusado.

"Llevaba catorce horas fuera de la cárcel y no tenía ganas de hablar con nadie; solo quería irme a mi casa", afirmó el empresario. Cursach añadió que no había oído la entrevista al juez, de la que tuvo noticias después de su visita al juzgado.

Por su parte, Fernando Mateas aseguró que su representado el día de autos "no hizo ningún comentario sobre el juez Penalva ni sobre ningún otro funcionario". El testigo, además, añadió que "el señor Cursach cuando le visitaba en la cárcel y en otras ocasiones nunca hizo un comentario fuera de tono sobre un funcionario".



Llorando en mi despacho

Penalva aprovechó su declaración para insistir en la denuncia sobre la desprotección de los testigos del caso Cursach por parte del Estado. "En un Estado de Derecho no se puede consentir que se acuse y se persiga a los testigos protegidos, a los que han dado numerosas palizas. He perdido la cuenta de los que los he tenido llorando en mi despacho y no sabíamos qué decirles". "Me sentí muy mal, gravemente ofendido por sus insultos que demuestran el talante de esa persona (Cursach)", explicó el testigo.

Bartolomé Cursach acudió a los juzgados de Vía Alemania acompañado de una mujer extranjera que ya había ido con él otros días a las dependencias judiciales con motivo de sus presentaciones periódicas.



Nueve mil euros de multa o libre absolución por no cumplir el tipo

El fiscal Julio Cano pidió para el empresario Bartolomé Cursach una multa de 9.000 euros por un delito de injurias contra un juez por hechos concernientes al ejercicio de sus funciones. El defensor de Cursach, Enrique Molina, solicitó, por su parte, la libre absolución al entender no aplicable ese tipo penal, puesto que Penalva ya no era juez de esa causa y no hubo un acto jurídico previo de ese magistrado.



Cano destacó la total credibilidad de las dos funcionarias que afirman haber oído los insultos del empresario y añadió que las testigos no tienen ninguna animadversión personal contra el acusado. Molina argumentó que, de existir algún tipo de infracción, esta serían unas injurias entre particulares, lo que hubiese obligado a celebrar un juicio por delito leve. "Una entrevista en una radio, aunque la dé un juez, no es un acto jurídico previo, es un asunto particular", argumentó.