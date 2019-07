La ITV de Son Oms habilitará los sábados una línea para inspeccionar camiones

La patronal de transporte, representada por Salvador Servera, mostró ayer las quejas del sector ante el grave problema que padece el servicio de Inspección Técnica de Vehículos, ITV, debido a que no se puede conseguir una cita hasta dentro de tres meses.

Servera explicó que el sector está muy preocupado, dado que un transportista, tanto de mercancías como de pasajeros, al que se le ha caducado la inspección corre el peligro, además de que le impongan una sanción económica, de que le paralicen el vehículo. Estos profesionales, que en ningún caso corren el riesgo de circular sin el correspondiente certificado de que el vehículo ha superado todas las pruebas técnicas, se encuentran en estos momentos con el problema de que pasarán varios meses hasta que consigan una cita. Algunos de estos profesionales han optado por presentarse a las cinco de la mañana en la estación de inspección ante la posibilidad de que alguno de los conductores con cita previa no acuda, de tal forma que tenga la suerte de que ese día se pueda inspeccionar su vehículo. Sin embargo, estas situaciones no suelen producirse, dado que si no se asiste a la hora, el conductor no podrá volver a tener cita hasta dentro de 90 días, por lo que corre el peligro de que se le multe por no haber superado esta prueba obligatoria.

Servera mantuvo ayer una reunión con el responsable del Consell de Mallorca que se encarga del tema de la ITV y con dos representantes de la empresa concesionaria. Todos ellos reconocieron el problema que sufre en estos momentos el servicio, debido a que la nueva normativa exige una inspección mucho más precisa de todos los vehículos, lo que está provocando esta situación. En estos momentos, las cuatro estaciones de inspección que hay en Mallorca no pueden absorber al momento a todos los vehículos que circulan por la isla y que están obligados a superar esta prueba técnica.

Refuerzo del servicio



Al igual que ya se ha hecho con los turismos, la empresa concesionaria ha decidido reforzar el servicio para los profesionales del transporte. Por ello, según señaló Servera, los sábados se va a habilitar una línea exclusiva para comprobar el estado de los vehículos de transporte y de pasajeros. Este servicio especial se realizará únicamente en la estación de Son Oms, en Can Pastilla.

La patronal de transporte está ultimando un informe para conocer el número exacto de vehículos a los que durante este verano se les caduca el periodo de inspección. Servera señaló que en otras épocas turísticas ya se habían producido problemas para conseguir una cita, pero nunca como este año. El representante de la patronal señaló que existe el peligro de que muchos vehículos pesados, como por ejemplo los que transportan materiales peligrosos, no podrán circular si se comprueba que la ficha de inspección no está al día. Servera aseguró que 19 conductores de camiones han sido sancionados por no haber solicitado cita a tiempo para pasar la inspección.

Por otra parte, la Policía Local de Palma anunció ayer a través de un tuit que si un conductor al que se le ha caducado la inspección y puede demostrar que ha solicitado cita, no será multado. Sin embargo, si dicha cita no se ha solicitado este conductor puede ser sancionado con multas que alcanzan los 200 euros.